Учасниць акції Save Mariupol у Берліні затримала поліція, а в Парижі їм заборонили намети біля МЗС

Про це повідомив ТГ-канал організаторів заходу Stop War Genocide.

"По черзі усіх відковують від ланцюга", - зазначається у повідомленні.



"Берлін не хочу чути правду про геноцид в Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

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