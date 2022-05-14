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Учасниць акції Save Mariupol у Берліні затримала поліція, а в Парижі їм заборонили намети біля МЗС

14 травня, 2022 субота
23:11

Ввечері у суботу, 14 травня 2022 року, німецькі правоохоронці зупинили проведення українськими жінками-біженками протестної акції Save Mariupol на Паризькій площі, що у місті Берліні

Про це повідомив ТГ-канал організаторів заходу Stop War Genocide.

"По черзі усіх відковують від ланцюга", - зазначається у повідомленні.

"Берлін не хочу чути правду про геноцид в Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

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