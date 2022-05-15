Ми зробимо все, щоб учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відреагував на тріумф гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
Слова Зеленського з'явились у Telegram.
Президент наголосив, що наступного року Україна прийматиме "Євробачення".
"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований! Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
- У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено фольрок-гурт з України Kalush Orchestra.
- Після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra звернулися до всього світу із закликом допомогти захисникам України і, зокрема, Героям Маріуполя.
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