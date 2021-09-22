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Комітет Конгресу США схвалив законопроєкт про санкції проти росіян зі списку, наданого соратниками Навального

22 вересня, 2021 середа
21:37
Світ Санкції проти Росії

Комітет з регламенту Палати представників США схвалив законопроєкт з рекомендаціями про введення санкцій відносно 35 осіб зі списку, який надали соратники російського опозиційного політика Олексія Навального

 Про це повідомив конгресмен, член Гельсінської комісії Пол Массаро в Twitter.

Так, у списку, який у лютому 2021 року соратники Навального Леонід Волков та Іван Жданов передали США та ЄС, є імена бізнесменів Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаски, голови "Роснефти" Ігоря Сечіна, голови "Газпрому" Олексія Міллера, керівника Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова, медіаменеджера і гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста, головного редактора RT Маргарити Симоньян, голови правління ВТБ Андрія Костіна, директора Росгвардії Віктора Золотова та інших чиновників, бізнесменів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Массаро зазначив, якщо законопроєкт, внесений представниками обох партій, буде схвалений Конгресом, то запропонований список санкцій повинна оцінити адміністрація президента Джо Байдена. Запровадження санкцій залишається на розсуд Білого дому, і на це адміністрації дається півроку.

Законопроєкт про запровадження санкцій відповідно до "Глобального акту Магнітського" внесли в Палату представників конгресмени: демократ Том Маліновскі та республіканець Джон Кертіс.

 

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Росія
санкції
Конгрес США
Олексій Навальний
США
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