Комітет Ради рекомендував призначити Монастирського очільником МВС
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ
Про це повідомляє Укрінформ.
Рішення про підтримку кандидатури Монастирського члени комітету ухвалили під час засідання вранці 16 липня.
За те, щоб рекомендувати Раді призначити Монастирського міністром внутрішніх справ, проголосували 18 членів комітету.
- Нагадаємо, раніше Арсен Аваков, який очолював МВС із 2014 року, подав у відставку.
- Рада прийняла відставку Авакова.
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