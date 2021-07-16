Комітет Ради рекомендував призначити Монастирського очільником МВС

Про це повідомляє Укрінформ.



Рішення про підтримку кандидатури Монастирського члени комітету ухвалили під час засідання вранці 16 липня.



За те, щоб рекомендувати Раді призначити Монастирського міністром внутрішніх справ, проголосували 18 членів комітету.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков, який очолював МВС із 2014 року, подав у відставку.

Рада прийняла відставку Авакова.