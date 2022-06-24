Комітет Сенату США схвалив резолюцію про визнання РФ країною-спонсором тероризму
Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію про включення Росії до переліку країн, що підтримують тероризм
Про це повідомляє Голос Америки.
"Резолюція комітету закликає адміністрацію (ухвалити рішення, - ред.), але фактично Росія поки що не визначена як держава-спонсор тероризму", сказав сенатор Кунс.
Відомо, що держдеп США вносить до списку країн-спонсорів тероризму країни, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам у всьому світі.
Санкції, які запроваджуються проти таких держав, включають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
У разі затвердження цього рішення держсекретарем Росія виявиться 5-ою країною в списку Держдепартаменту, який включає Кубу, КНДР, Іран і Сирію.
В інтерв'ю Голосу Америки сенатор-республіканець Кріс Кунс пояснив, що остаточне рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму на тлі війни вторгнення в Україну має схвалити адміністрація президента Джо Байдена.
Сенатор-республіканець від штату Айдахо Джеймс Ріш в інтерв’ю Голосу Америки висловив переконання, що на загальному голосуванні в Сенаті резолюція отримає значну кількість голосів.
"Немає сумнівів, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши йти в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені", - підкреслив політик.
- 15 квітня президент України звернувся до президента США з прямим закликом, щоб Сполучені Штати застосували до Росії одну з найпотужніших і далекосяжних санкцій в американському арсеналі, - визнали РФ державою-спонсором тероризму.
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