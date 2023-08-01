Компанії російських олігархів платять добровольцям, які воюють проти України у складі ЗС РФ, - розслідування

Про це йдеться у розслідуванні видання "Важливі історії".

За даним розслідування, спонсоруванням добровольчих батальйонів російських військ займаються компанії Олега Дерипаски, Леоніда Міхельсона та Михайла Гуцерієва. Також низка компаній, у яких формально працевлаштовані військовослужбовці РФ, не потрапили до жодного санкційного списку.

"Ми спочатку працевлаштовуємо (до нашої компанії) за день до укладання контракту (з Міноборони), а потім зупиняємо трудовий договір, і у нас зʼявляється підстава для виплати премій своєму співробітнику, який пішов на СВО. Така схема", - поділився із виданням один з рекрутерів. Він набирає добровольців, зокрема, до батальйону "Сокіл", що входить до 108-го десантно-штурмового полку.

У розслідуванні пишуть, що телефонні номери, що їх вказує "Сокіл" у своєму телеграм-каналі для тих, хто бажає записатися в добровольці, належать компанії "Русал менеджмент". Вона є дочірньою компанією "Русала", чиїм головним власником є Олег Дерипаска. У такий спосіб бійці батальйону отримують заробітну плату з двох джерел - від міноборони РФ і від структур Дерипаски. Крім того, розслідувачі стверджують, що деякі добровольці також офіційно працевлаштовані у приватних охоронних підприємствах та інших компаніях, афілійованих Дерипаскою.

Водночас "Русал", з якого зняли санкції, дав коментар "Важливим історіям". Компанія зазначила, що не має жодного стосунку до діяльності добровольчих структур.

Видання також зазначає, що добровольців спонсорує компанія Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка "Новатек". Це також відбувається через "підконтрольне приватне підприємство" та фонд "Мужество". Добровольцям, за даними видання, платять і структури, пов'язані з компаніями будівельного магната Сергія Гордєєва та бізнесмена Михайла Гуцерієва.

Розслідувачі пишуть, що в такий спосіб приватні структури використовують ту саму схему, яку використовує московська влада та держкомпанії: добровольців фіктивно працевлаштовували в цих компаніях і відправляли на фронт. Завдяки цьому збільшується кількість тих, хто хоче вирушити на війну, оскільки виплати в цьому випадку значно вищі, аніж звичайним військовослужбовцям. Це дозволяє російській владі утримуватися від активної мобілізації.