Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Компанії російських олігархів платять добровольцям, які воюють проти України у складі ЗС РФ, - розслідування

Компанії російських олігархів платять добровольцям, які воюють проти України у складі ЗС РФ, - розслідування

1 серпня, 2023 вiвторок
17:56
Світ Олег Дерипаска

Компанії РФ, які належать російським олігархам, виплачують заробітну плату добровольцям, які у складі збройних сил РФ відправляються на війну проти України

Про це йдеться у розслідуванні видання "Важливі історії".

За даним розслідування, спонсоруванням добровольчих батальйонів російських військ займаються компанії Олега Дерипаски, Леоніда Міхельсона та Михайла Гуцерієва. Також низка компаній, у яких формально працевлаштовані військовослужбовці РФ, не потрапили до жодного санкційного списку.

"Ми спочатку працевлаштовуємо (до нашої компанії) за день до укладання контракту (з Міноборони), а потім зупиняємо трудовий договір, і у нас зʼявляється підстава для виплати премій своєму співробітнику, який пішов на СВО. Така схема", - поділився із виданням один з рекрутерів. Він набирає добровольців, зокрема, до батальйону "Сокіл", що входить до 108-го десантно-штурмового полку.

У розслідуванні пишуть, що телефонні номери, що їх вказує "Сокіл" у своєму телеграм-каналі для тих, хто бажає записатися в добровольці, належать компанії "Русал менеджмент". Вона є дочірньою компанією "Русала", чиїм головним власником є Олег Дерипаска. У такий спосіб бійці батальйону отримують заробітну плату з двох джерел - від міноборони РФ і від структур Дерипаски. Крім того, розслідувачі стверджують, що деякі добровольці також офіційно працевлаштовані у приватних охоронних підприємствах та інших компаніях, афілійованих Дерипаскою.

Водночас "Русал", з якого зняли санкції, дав коментар "Важливим історіям". Компанія зазначила, що не має жодного стосунку до діяльності добровольчих структур.

Видання також зазначає, що добровольців спонсорує компанія Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка "Новатек". Це також відбувається через "підконтрольне приватне підприємство" та фонд "Мужество". Добровольцям, за даними видання, платять і структури, пов'язані з компаніями будівельного магната Сергія Гордєєва та бізнесмена Михайла Гуцерієва.

Розслідувачі пишуть, що в такий спосіб приватні структури використовують ту саму схему, яку використовує московська влада та держкомпанії: добровольців фіктивно працевлаштовували в цих компаніях і відправляли на фронт. Завдяки цьому збільшується кількість тих, хто хоче вирушити на війну, оскільки виплати в цьому випадку значно вищі, аніж звичайним військовослужбовцям. Це дозволяє російській владі утримуватися від активної мобілізації.

  • 31 липня стало відомо, що щонайменше 81 російський олігарх із довоєнного списку 200 найбагатших росіян журналу Forbes відкрито забезпечував російську армію - загальна сума їхніх контрактів, укладених із міноборони РФ за весь час війни України та Росії сягає щонайменше 220 млрд рублів.
Росія
олігархи
російська армія
Війна з Росією
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
31 липня, 2023 понедiлок
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
1 серпня, 2023 вiвторок
За добу армія РФ обстріляла 9 областей України: 14 людей загинули, 115 поранені
полк ім. Кастуся Калиновського
31 липня, 2023 понедiлок
Полк Калиновського повідомив про загибель чотирьох бійців
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.55
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
1 серпня
19:05
Ілон Маск
Через претензії до Twitter: Маск подав до суду на організацію з протидії ненависті й дезінформації
19:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:02
Ярослав Железняк
Нардеп Железняк: Україна провалила дедлайн по двох пунктах із меморандуму з МВФ
18:58
Apple
Apple та Microsoft залишаються найкращими компаніями світу за ринковою капіталізацією
18:44
Крим вибухи
У Криму пролунали вибухи в районі Балаклави, де розташована ТЕЦ та склади боєприпасів, - ЗМІ
18:29
Євросолідарність
Ухилянти переслідують добровольців: Заява фракції "Європейська Солідарність" у Київраді
18:24
Жінка
Насильство, розгубленість, панічні атаки: в липні у Києві на телефон довіри надійшло на 61% більше звернень, ніж у червні
18:21
Ісландія
Ісландія закрила посольство в Росії
18:18
податки
Повернення довоєнного оподаткування: що зміниться для бізнесу та як це відіб’ється на цінах в Україні
18:13
F-35
Німецький концерн Rheinmetall почав будівництво заводу із виробництва частин винищувача F-35
18:05
OPINION
Радомир Мокрик
Війна все одно була б. Бо успішна Україна – загроза і подразник для Росії
17:50
В Одесі викрили військового чиновника, який вимагав від підрядників "відкати" за контракти на ремонт казарм
17:34
Дмитро Медведєв
Сенатор Грем: ядерний удар РФ по Україні буде нападом на НАТО
17:06
невідомі обікрали ювелірну крамницю
У Парижі невідомі обікрали ювелірну крамницю на 15 млн євро
16:55
Кличко підписав меморандум про співпрацю із Товариством Червоного Хреста
Київ підписав меморандум із Товариством Червоного Хреста про співпрацю в реабілітації військових та цивільних
16:43
Військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні: прокуратура провела обшуки
16:40
Оновлено
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні: загинув лікар, ще 5 працівників отримали поранення
16:38
удари дронами по Москві
Україна має право захищатись від агресії РФ: у США та ЄС прокоментували удари дронами по Москві
16:27
На фото: укриття у Краматорську
У Краматорську встановили мобільні укриття: де саме
16:25
акція протесту проти російського лайнера у Грузії
Українку, затриману на акції протесту проти російського лайнера у Грузії, звинувачують у хуліганстві
16:14
Укрзалізниця
Укрзалізниця запускає додатковий потяг зі столиці до Ужгорода
16:13
демонтаж гербу срср, Батьківщина-мати
З монумента "Батьківщина-мати" демонтували герб СРСР
16:02
OPINION
Юрій Бутусов
Тимошенко з таким "дахом" може дозволити собі плювати на закон
16:00
хмари
На Україну насуваються циклони: погода переважно дощова з грозами та шквалами, - синоптик Наталка Діденко
16:00
Ексклюзив
Україна-Польща
Послаблення України може стати катастрофою для Польщі, - польський політолог Корейба
15:56
МЗС України
МЗС України викликало посла Польщі через слова польського міністра про "невдячність" українського народу
15:53
Китай
Китай планує залучити усіх громадян до боротьби зі шпигунством, - Reuters
15:34
На монументі "Батьківщина-мати" почали демонтаж герба СРСР
У держдумі РФ закликали завдати удару по Батьківщині-матері в Києві
15:33
на фото: руйнування
єВідновлення: відтепер власники знищеного житла можуть оформити заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку
15:21
Закатував українського воїна та знущався з мирних жителів: російському комбату оголосили підозру
15:12
Zuzana 2
Україна отримала від Словаччини гаубиці Zuzana 2
15:06
на фото: світлофор
У Києві випробують суміжні для велосипедистів і пішоходів світлофори: на яких перехрестях
14:55
Гаубиця Caesar
США, Болгарія та Південна Корея домовилися про постачання Україні боєприпасів, - FT
14:46
Букерівська премія обирає назву для своєї статуетки
Букерівська премія 2023: оголошено довгий список номінантів
14:33
Ексклюзив
москва, кремль
Збереження Росії у нинішньому вигляді стане відкладеною загрозою для світу, - політолог Магда
14:23
посвідчення водія
В Україні практичний іспит на водійське посвідчення дозволили складати необмежену кількість разів. Деталі
14:02
OPINION
Віктор Андрусів
Про контрнаступ: перестаньте читати російські тєлєги
13:57
військком
У Бориспільському районі з 1 серпня можливі обмеження руху транспорту та пішоходів і перевірки документів
13:54
коктейль Молотова
ГУР: у Криму підпали військових об'єктів стали систематичними, окупанти відповідають масовими затриманнями
13:52
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти пропонують жителям ТОТ гроші за отримання паспорта РФ, - Центр нацспротиву
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV