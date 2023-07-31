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Щонайменше 81 російський олігарх відкрито забезпечував війська РФ, - розслідування

31 липня, 2023 понедiлок
23:21
Війна з Росією окупанти, орки

Щонайменше 81 російський олігарх із довоєнного списку 200 найбагатших росіян журналу Forbes відкрито забезпечував російську армію - загальна сума їхніх контрактів, укладених із міноборони РФ за весь час війни України та Росії сягає щонайменше 220 млрд рублів

Про це ідеться в розслідуванні "Пси війни" російського видання "Проєкт".

Так, загальна сума відкритих контрактів, що їх олігархи уклали з міноборони РФ з 2014 по 2023 роки, сягає щонайменше 220 млрд рублів.

"Проєкт" повідомляє, що 80 з них перебувають під санкціями. Утім лише 14 з них потрапили під обмеження у всіх юрисдикціях країн-партнерів Києва. У самій же Україні під санкціями опинилися лише 34 бізнесмени.

За даними видання, мовиться про Олексія Мордашова ("Сєвєрсталь"), Володимира Потаніна ("Норнікель"), Вагіта Алекперова ("Лукойл"), Михайла Фрідмана (LetterOne), Романа Абрамовича (Millhouse), Геннадія Тимченка ("Новатек"), Алішера Усманова (USM), Юрія Ковальчука (Банк "Росія"), Аркадія Ротенберга ("Мостотрест").

Також у розслідуванні наголошують, що лише один олігарх виступив проти політики Кремля після початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова. Коли він проживав у РФ, то висловлював підтримку президенту Росії Володимиру Путіну. Він заявляв, зокрема, що хотів би бачити його довічним правителем і імператором. Утім уже в жовтні 2022 року Тіньков заявив про відмову від громадянства країни-терориста, оскільки "не хоче асоціюватися з путінським фашизмом". За тиждень до цього Велика Британія зняла з нього санкції.

Інші ж бізнесмени, які фінансують армію РФ, за даними журналістів, "упродовж уже майже півтора року війни зберігають гробову мовчанку".

"При цьому підприємства багатьох олігархів, що мовчать, постачали і продовжують постачати російському оборонно-промисловому комплексу величезну кількість товарів і послуг, у тому числі тих, що потрібні безпосередньо для створення ракет, бомб і куль, що вбивають мирних українців", - зазначають в матеріалі й додають, що цими снарядами та технікою обстрілювали зокрема Бучу, Вінницю та Маріуполь.

Так по маріупольському Драмтеатру, у якому переховувалися сотні цивільних, били авіабомбами ФАБ-500, алюмінієвий порошок для якої постачали структури Олега Дерипаски (En+ Group) та Віктора Вексельберга ("Ренова"). Комплектуючими же займалася компанія, чия частка належить Володимиру Євтушенкові (АФК "Система").

"Ця ж компанія Євтушенкова постачала алюмінієву броню для бойових машин десанту, з яких російські військові розстрілювали мирних мешканців Бучі", - пишуть журналісти.

Постачанням для виробництва цих бойових машин і зброї до ним, за їхніми даними, займалися олігархи Михайло Шелков ("ВСМПО-Авісма"), Євген Зубицький ("Група Кокс"), родина Ротенбергів та Дмитро Мазепін ("Уралхім"). Також останній постачав аміак та аміачну селітру для виробництва вибухівки та боєприпасів.

У розслідування також проаналізовано держконтракти, які підприємства, що частково або повністю належать цим бізнесменам, укладали з оборонними заводами, російським міноборони та Росгвардією. Водночас у 2017 році міноборони РФ почало масово засекречувати свої контракти, тож більшість знайдених договорів належать періоду з 2014 по 2018 роки. Тому автори-журналісти припускають, що кількість олігархів, що забезпечують російську армію, може бути в рази більшою.

  • 30 липня стало відомо, що чеська влада заблокувала банківські рахунки та заморозила активи російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, який має зв’язки з Володимиром Путіним.
Росія
російська армія
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