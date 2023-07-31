Влада Чехії заморозила активи російського олігарха Євтушенкова
Чеська влада заблокувала банківські рахунки та заморозила активи російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, який має зв’язки з Володимиром Путіним
Про це пише "Радіо Прага".
"Євтушенков має зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним і є найвідомішим російським бізнесменом, на якого Чехія націлила на сьогодні", - йдеться у повідомлення.
Зазначається, що російський бізнесмен має нерухомість у місті Карлові Вари вартістю понад 500 мільйонів чеських крон. Також відомо, що він був внесений до списку санкцій Чехії ще у червні 2023 року.
Як зазначає чеський телеканал Ct 24, Євтушенков таємно контролює компанію з виробництва електрокомпонентів і володіє готелями в Чехії. А в Росії його компанії виробляють і постачають системи озброєння для російських військових.
Фінансовий аналітичний уряд Чехії оголосив про конфіскацію п'ятизіркового готелю Savoy Westend, який також належить олігарху. У минулі роки там зупинялися видатні російські політики, митці та підприємці, деякі з них зараз перебувають у санкційних списках.
- Нагадаємо, росіянин Володимир Євтушенков став першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації активів. 1 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення у дохід держави активів громадянина РФ, розміщених на території України.
- Кабінет Міністрів передав в управління Фонду державного майна України 17 об'єктів нерухомого майна та частки корпоративних прав 5 підприємств, якими володів російський бізнесмен Володимир Євтушенков.
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