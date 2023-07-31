Влада Чехії заморозила активи російського олігарха Євтушенкова

Про це пише "Радіо Прага".

"Євтушенков має зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним і є найвідомішим російським бізнесменом, на якого Чехія націлила на сьогодні", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що російський бізнесмен має нерухомість у місті Карлові Вари вартістю понад 500 мільйонів чеських крон. Також відомо, що він був внесений до списку санкцій Чехії ще у червні 2023 року.

Як зазначає чеський телеканал Ct 24, Євтушенков таємно контролює компанію з виробництва електрокомпонентів і володіє готелями в Чехії. А в Росії його компанії виробляють і постачають системи озброєння для російських військових.

Фінансовий аналітичний уряд Чехії оголосив про конфіскацію п'ятизіркового готелю Savoy Westend, який також належить олігарху. У минулі роки там зупинялися видатні російські політики, митці та підприємці, деякі з них зараз перебувають у санкційних списках.