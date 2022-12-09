Конфісковані в Україні активи російського олігарха вперше передали в управління Фонду держмайна
Кабінет Міністрів передав в управління Фонду державного майна України 17 об'єктів нерухомого майна та частки корпоративних прав 5 підприємств, якими володів російський бізнесмен Володимир Євтушенков
Про це повідомив голова ФДМУ Рустем Умєров у Фейсбуці.
"Усі активи – майно Володимира Євтушенкова, одного з найбагатших людей Росії. У вересні Вищий антикорупційний суд конфіскував його активи, а тепер вони працюватимуть на українську економіку”, - написав він.
За словами Умєрова, ці активи розташовані у Києві та Запоріжжі.
"За свою агресію Росія буде платити не тільки життями своїх терористів, а й майном. Кошти від продажу підуть на посилення обороноздатності та відбудову України", - підкреслив голова ФДМУ.
За інформацією ЗМІ, статки Євтушенкова у 2021 році сягали 3,4 млрд доларів. Один з його основних капіталів – АФК "Система".
- Нагадаємо, росіянин Володимир Євтушенков став першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації активів. 1 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення у дохід держави активів громадянина РФ, розміщених на території України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе