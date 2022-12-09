Про це повідомив голова ФДМУ Рустем Умєров у Фейсбуці.

"Усі активи – майно Володимира Євтушенкова, одного з найбагатших людей Росії. У вересні Вищий антикорупційний суд конфіскував його активи, а тепер вони працюватимуть на українську економіку”, - написав він.

За словами Умєрова, ці активи розташовані у Києві та Запоріжжі.

"За свою агресію Росія буде платити не тільки життями своїх терористів, а й майном. Кошти від продажу підуть на посилення обороноздатності та відбудову України", - підкреслив голова ФДМУ.

За інформацією ЗМІ, статки Євтушенкова у 2021 році сягали 3,4 млрд доларів. Один з його основних капіталів – АФК "Система".

Нагадаємо, росіянин Володимир Євтушенков став першим олігархом, стосовно якого Мінʼюст України подав позов до ВАКС щодо конфіскації активів. 1 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення у дохід держави активів громадянина РФ, розміщених на території України.

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