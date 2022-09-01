Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 1 вересня повністю задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України та ухвалила рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина, на якого указом президента України накладено санкції.

"Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Така конфіскація, передбачена законом України "Про санкції", має винятковий характер та може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до тих осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України", – йдеться у повідомленні суду, розміщеному на сайті ВАСК без зазначення прізвища.

Судом встановлено зв’язок між діяльністю відповідача як кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб, які займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів для російської армії та фактом використання таких БПЛА під час російської збройної агресії проти України.

Докладніше про це рішення у фейсбук повідомляє Центр протидії корупції.

Активісти зазначають, що ВАКС конфіскував 17 об'єктів нерухомості загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів.

Також конфіскували частки олігарха в кількох українських фірмах, а саме:

42,09% у ТОВ "Електрозавод-ВІТ" (Запоріжжя)

59,2% у ТОВ "ІТМ-Україна" (Київ)

59,2% у ТОВ "Смарт Диджитал Солюшнс" (Київ)

42,09% у ТОВ Науково-інженерний центр "ЗТЗ-Сервіс" (Запоріжжя)

34,21 % у АТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування" (Запоріжжя).

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Широкої, Мойсака і Саландяк.

В Україні Євтушенков тричі (в 2008, 2010 і 2011 роках) отримував іменні пістолети "Форт" від Януковича і мав повне сприяння з боку тодішньої української влади.

Довідково: Володимир Євтушенков – один з найбагатших людей Росії. Станом на 2021 рік його статки складали 3,4 мільярди доларів. Один з його основних капіталів – АФК "Система". Вона володіє концерном "РТІ Системи", що входить до найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання. Наприклад, стаціонарні радіолокаційні станції "Воронеж", які призначені для виявлення та супроводження балістичних і крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів.

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