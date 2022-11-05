Компанії Словаччини постачали Росії та Ірану деталі для виробництва зброї, - розслідування
Після початку повномасштабного вторгнення словацькі компанії постачали в Росію та Іран деталі, які могли використовуватися для виготовлення зброї
Про це ідеться в розслідуванні Dennik N.
Так, українські військові виловили в морі іранський дрон Mohajer-6, який розібрали на частини. У ньому знайшли австрійський двигун Rotax 912iS. Утім Австрія одразу заперечила постачання таких запчастин.
Згодом, 21 квітня з'ясували, що в Словаччині місцева компанія отримала дозвіл на експорт таких двигунів в Іран.
За словами видання, крім двигунів словацькі компанії постачали Ірану ще низку предметів, серед яких підшипники, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин. Їх можуть використовувати для виготовлення зброї, яку нині застосовує Росія у війні проти України.
На думку журналістів, прикордонники, які дали дозвіл на експорт запчастин та Іран, не подумали, що вони можуть бути використані у військових цілях.
Зазначають також, що багато схожих деталей постачали й російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройної промисловості. Ці угоди, пишуть у розслідувані, можуть порушувати санкції, накладені Європейським Союзом.
Міністерство фінансів Словаччини вважає, що відповідальність за експорт запчастин до РФ та Ірану лежить на міністерстві економіки країни. Саме воно відповідає за видачу ліцензій. Словацьке мінекономіки відкидає звинувачення та перекладає відповідальність на митну службу.
Влада Словаччини пообіцяла розібратися з цим питанням.
- 24 вересня українські захисники вперше збили іранський дрон Mohajer-6.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе