Компанії Словаччини постачали Росії та Ірану деталі для виробництва зброї, - розслідування

Про це ідеться в розслідуванні Dennik N.

Так, українські військові виловили в морі іранський дрон Mohajer-6, який розібрали на частини. У ньому знайшли австрійський двигун Rotax 912iS. Утім Австрія одразу заперечила постачання таких запчастин.

Згодом, 21 квітня з'ясували, що в Словаччині місцева компанія отримала дозвіл на експорт таких двигунів в Іран.

За словами видання, крім двигунів словацькі компанії постачали Ірану ще низку предметів, серед яких підшипники, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин. Їх можуть використовувати для виготовлення зброї, яку нині застосовує Росія у війні проти України.

На думку журналістів, прикордонники, які дали дозвіл на експорт запчастин та Іран, не подумали, що вони можуть бути використані у військових цілях.

Зазначають також, що багато схожих деталей постачали й російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройної промисловості. Ці угоди, пишуть у розслідувані, можуть порушувати санкції, накладені Європейським Союзом.

Міністерство фінансів Словаччини вважає, що відповідальність за експорт запчастин до РФ та Ірану лежить на міністерстві економіки країни. Саме воно відповідає за видачу ліцензій. Словацьке мінекономіки відкидає звинувачення та перекладає відповідальність на митну службу.

Влада Словаччини пообіцяла розібратися з цим питанням.

24 вересня українські захисники вперше збили іранський дрон Mohajer-6.