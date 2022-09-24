Уперше українські військові збили іранський ударний дрон "Мохаджер-6"
Уперше українські зенітники збили іранський багатоцільовий ударний дрон "Мохаджер-6"
Про це повідомила Одеська міськрада в телеграмі.
"Уперше в Україні зенітниками повітряного командування "Південь" збито багатоцільовий ударний безпілотний літальний апарат іранського виробництва Mohajer-6 ("Мохаджер-6")", - наголосили у відомстві.
Дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогностування (розвідка, яку проводять командири й офіцери штабів, - ред.) і вогневого ураження.
- Наприкінці серпня Іран відправив Росії першу партію ударних безпілотників. Після цього США запровадили санкції проти Ірану.
- 13 вересня стало відомо, що українські воїни вперше збили ударний безпілотник.
- Пізніше, 22 вересня ЗСУ збили на Миколаївщині одразу чотири іранські безпілотники.
- 23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.
- 24 вересня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував передачу Росії іранських безпілотників, назвавши її підтримкою вбивства українців.
- В Ірані заявили, що шкодують про рішення України щодо зниження рівню зв’язків через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.99Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе