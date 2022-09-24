Про це повідомила Одеська міськрада в телеграмі.

"Уперше в Україні зенітниками повітряного командування "Південь" збито багатоцільовий ударний безпілотний літальний апарат іранського виробництва Mohajer-6 ("Мохаджер-6")", - наголосили у відомстві.

Дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогностування (розвідка, яку проводять командири й офіцери штабів, - ред.) і вогневого ураження.

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