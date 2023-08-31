Компанія BAE Systems відкриє в Україні представництво та локалізує виробництво озброєнь

Про це йдеться на сайті президента України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка спеціалізується на виробництві зброї, безпеки та аерокосмічній сфері.

"Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян", – наголосив Зеленський.

Повідомляється, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, бойові машини піхоти CV90, добре себе зарекомендувало в Україні, допомагаючи перемагати РФ та отримуючи позитивні відгуки від наших воїнів.

За словами Зеленського, Україна прагне бути активним учасником нової ефективної системи європейської та світової безпеки, для чого потрібно мати сильний оборонно-промисловий комплекс. Для його розвитку наша країна прагне співпрацювати з провідними оборонними компаніями з країн-союзників.

На зустрічі підписали дві угоди між українськими міністерствами та генеральним директором компанії Чарльзом Вудберном. Перша угода про співпрацю з локалізацією виробництва озброєнь BAE Systems між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems. Друга - про спільну роботу щодо ремонту, запасних частин та виготовлення нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та британською компанією.