Компанія Bayer перерахувала €1,3 млн на відновлення медзакладів України
Німецький виробник ліків Bayer перерахував 1 млн 300 тис. євро на відновлення медичних закладів України
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
"Відомий німецький виробник ліків, засобів захисту рослин, пластмас, фарб і лаків Bayer перерахував 1 300 000 євро на відновлення та оснащення медичних закладів України в межах ініціативи UNITED24", - йдеться в повідомленні.
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За словами заступника міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич, Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку використання коштів з рахунку для задоволення потреб охорони здоров’я в межах платформи UNITED24. Зокрема додана можливість скеровувати кошти на модернізацію державних та комунальних закладів охорони здоров’я, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також направляти кошти на оновлення та модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування.
Першим проєктом з відбудови медичної інфраструктури стало комунальне некомерційне підприємство "Чернігівська міська лікарня № 3".
- 28 грудня стало відомо, що на платформі UNITED24 зібрали понад $2,6 млн на генератори для українських лікарень.
- 29 грудня стало відомо, що через війну у львівських лікарнях починає бракувати препаратів для онкохворих.
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