На платформі UNITED24 зібрали понад $2,6 млн на генератори для українських лікарень
Для українських лікарень на сайті глобальної ініціативи з підтримки України UNITED24 зібрали понад $2,6 млн, 516 генераторів уже придбали
Про це інформують на сторінці UNITED24.
У межах збору LIGHT UP UKRAINE вдалося зібрати 2 668 771 долар на генератори для українських лікарень.
"Перші 516 генераторів уже придбали! Це означає, що героїчні українські медики зможуть рятувати життя не при світлі ліхтариків", - пишуть в пресслужбі.
Ціль - $10 млн.
Крім того, кіберспортсмени NAVI зібрали на медичні потреби України $500 тисяч, зокрема на авто швидкої допомоги. З них понад 100 тис. доларів задонатив власник Максим Кріппа та ще 100 тис. доларів пожертвував гравець команди Олександр s1mple Костилєв.
Близько $100 тис. NAVI зібрали в межах кампанії BORN TO BE BRAVE - благодійному турнірі, в якому взяли участь кіберспортсмени з різних країн світу.
- Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.
- Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.
- Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.
- В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.
- 5 вересня повідомлялося, що до благодійної платформи United24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу, які зібрали майже $200 млн.
- 18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик. Також амбасадорами є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.
- 29 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.
- 30 листопада на офіційній сторінці глобальної ініціативи з підтримки України повідомили, що професійний боксер Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для українських лікарень.
- 1 грудня німецький дизайнер Вільде анонсував різдвяний збір через UNITED24 на генератори для українських лікарень.
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