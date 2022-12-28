На платформі UNITED24 зібрали понад $2,6 млн на генератори для українських лікарень

Про це інформують на сторінці UNITED24.

У межах збору LIGHT UP UKRAINE вдалося зібрати 2 668 771 долар на генератори для українських лікарень.

"Перші 516 генераторів уже придбали! Це означає, що героїчні українські медики зможуть рятувати життя не при світлі ліхтариків", - пишуть в пресслужбі.

Ціль - $10 млн.

Зробити свій внесок.

Крім того, кіберспортсмени NAVI зібрали на медичні потреби України $500 тисяч, зокрема на авто швидкої допомоги. З них понад 100 тис. доларів задонатив власник Максим Кріппа та ще 100 тис. доларів пожертвував гравець команди Олександр s1mple Костилєв.

Близько $100 тис. NAVI зібрали в межах кампанії BORN TO BE BRAVE - благодійному турнірі, в якому взяли участь кіберспортсмени з різних країн світу.

Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.

Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.

Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.

В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.

5 вересня повідомлялося, що до благодійної платформи United24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу, які зібрали майже $200 млн.

18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик. Також амбасадорами є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

29 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.

30 листопада на офіційній сторінці глобальної ініціативи з підтримки України повідомили, що професійний боксер Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для українських лікарень.

1 грудня німецький дизайнер Вільде анонсував різдвяний збір через UNITED24 на генератори для українських лікарень.

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