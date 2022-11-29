Зеленський зустрівся з Усиком, Шевченком та іншими амбасадорами United24

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Зустріч була присвячена подальшому об’єднанню зусиль на підтримку громадян України під час повномасштабної російської агресії. Серед інших, на ній були присутні чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко та американський астронавт Скотт Келлі.

За допомогою відеозв’язку долучилися українська тенісистка Еліна Світоліна, американський актор Лієв Шрайбер та історик Тімоті Снайдер.

Володимир Зеленський подякував амбасадорам United24 за те, що вони роблять для України та українців.

27 листопада було записано ролик за участю Андрія Шевченка, Олександра Усика та Скотта Келлі, який демонструє знакові місця Києва в умовах відключення електроенергії.

Еліна Світоліна поділилася планами щодо проведення благодійного вечора, однією з ключових цілей якого буде збір на генератори.

Олександр Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.

5 вересня повідомлялося, що до благодійної платформи United24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу, які зібрали майже $200 млн.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb