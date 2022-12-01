Про це інформують на сторінці глобальної ініціативи з підтримки України UNITED24.

Німецькі громадські організації разом із дизайнером Франком Вільде - анонсували різдвяну кампанію зі збору мільйона євро на генератори для українських лікарень.

"10 мільйонів людей в Україні залишилися без світла після цілеспрямованих атак Росії. Росія знищила 50% об'єктів української енергетичної інфраструктури. Стабільне електропостачання є критичним для перевантажених медичних закладів, де персонал щодня працює, аби врятувати життя тисяч", - сказав Вільде.

Німецький дизайнер наголосив, що планують придбати 300 генераторів.

"Разом із президентом Зеленським та ініціативою UNITED24, ми розпочинаємо кампанію з постачання 300 генераторів до лікарень по всій Україні. Поділіться світлом на Різдво - пожертвуйте зараз!" - додав Вільде.

Долучитися до збору.

Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.

Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.

Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.

В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.

5 вересня повідомлялося, що до благодійної платформи United24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу, які зібрали майже $200 млн.

18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик. Також амбасадорами є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

29 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.

30 листопада на офіційній сторінці глобальної ініціативи з підтримки України повідомили, що професійний боксер Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для українських лікарень.

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