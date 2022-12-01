Німецький дизайнер Вільде анонсував різдвяний збір через UNITED24 на генератори для українських лікарень
Вільде разом з організаціями через UNITED24 збирає на 300 генераторі, які забезпечать українські лікарні світлом у критичних ситуаціях
Про це інформують на сторінці глобальної ініціативи з підтримки України UNITED24.
Німецькі громадські організації разом із дизайнером Франком Вільде - анонсували різдвяну кампанію зі збору мільйона євро на генератори для українських лікарень.
"10 мільйонів людей в Україні залишилися без світла після цілеспрямованих атак Росії. Росія знищила 50% об'єктів української енергетичної інфраструктури. Стабільне електропостачання є критичним для перевантажених медичних закладів, де персонал щодня працює, аби врятувати життя тисяч", - сказав Вільде.
Німецький дизайнер наголосив, що планують придбати 300 генераторів.
"Разом із президентом Зеленським та ініціативою UNITED24, ми розпочинаємо кампанію з постачання 300 генераторів до лікарень по всій Україні. Поділіться світлом на Різдво - пожертвуйте зараз!" - додав Вільде.
- Нагадаємо, платформа UNITED24 почала співпрацювати з офіційним імпортером BMW в Україні.
- Лімітовану колекцію колонок встановили у магазинах бренду в Європі з закликом підтримувати Україну й донатити через UNITED24.
- Spotify перейменував плейліст Music of Ukraine на UNITED24: Music For Ukraine. До нього увійдуть нові пісні. Також платформа створює новий спосіб підтримки України.
- В межах проєкту "24 000 друзів України" благодійники з різних країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за 24 долари.
- 5 вересня повідомлялося, що до благодійної платформи United24 долучилися амбасадори зі 110 країн світу, які зібрали майже $200 млн.
- 18 жовтня, відбулося чергове розширення платформи United24, до якої доєднався відомий боксер Олександр Усик. Також амбасадорами є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.
- 29 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Усиком, Андрієм Шевченком та іншими амбасадорами фандрейзингової платформи United24. Усик розповів про захід у Лос-Анджелесі, під час якого гранітний відбиток його боксерської рукавиці було продано на благодійному аукціоні за $100 тис. Після цього, невідомий покупець попросив подарувати її Зеленському.
- 30 листопада на офіційній сторінці глобальної ініціативи з підтримки України повідомили, що професійний боксер Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для українських лікарень.
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