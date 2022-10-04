З кожного BMW - 50 тис. грн на меддопомогу. Ініціатива UNITED24 розпочала співпрацю з офіційним імпортером
Платформа UNITED24 відтепер співпрацює з офіційним імпортером BMW в Україні. Від так, з покупки 400 представлених моделей - 50 тис. грн направлять на меддопомогу
Про це інформує в фейсбуці United24.
"Ми раді оголосити про початок співпраці з АВТ Баварія, офіційним імпортером BMW Group в Україні. ABT Баварія представила 400 автомобілів, які стануть найрозкішнішим донатом", - йдеться в повідомленні.
50 тис. гривень з продажу кожного авто компанія перерахує на медичну допомогу, що на платформі UNITED24.
"Від початку повномасштабного вторгнення медична система України працює з великим навантаженням: окупанти вбивають медичних працівників, руйнують лікарні, крадуть обладнання. Але ми не здаємося і кожен на своєму місці боремося за свою країну. Тож я вдячний компаніям, які у такий непростий час підставляють нам плече підтримки", – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Інші компанії також можуть долучатися до ініціативи UNITED24.
"Я пишаюся, що ми доєдналися до цієї потужної ініціативи. Наша компанія направить усі свої можливості, щоб підтримувати Україну й надалі", - заявив генеральний директор АВТ Баварія Ерік Бернінг.
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