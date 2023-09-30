Компанія Baykar інвестує $100 млн в три українські проєкти
Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 млн доларів у три проєкти в Україні
Про це пише Держприкордонслужба.
Як заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, однією з інвестицій є завод з виробництва безпілотників, будівництво якого вже розпочалося.
Зазначається, що завершити його планують приблизно за півтора року.
- Міноборони України та турецька BAYKAR MAKINA підписали договір про відкриття в Україні сервісного центру для ремонту та обслуговування дронів.
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