Компанія Baykar інвестує $100 млн в три українські проєкти

Про це пише Держприкордонслужба.

Як заявив генеральний директор Baykar Халюк Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, однією з інвестицій є завод з виробництва безпілотників, будівництво якого вже розпочалося.

Зазначається, що завершити його планують приблизно за півтора року.