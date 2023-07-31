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Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників

31 липня, 2023 понедiлок
18:36
Війна з Росією На фото: BAYKAR

Міноборони України та турецька BAYKAR MAKINA підписали договір про відкриття в Україні сервісного центру для ремонту та обслуговування дронів

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво сьогодні укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією BAYKAR MAKINA. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях", - йдеться в заяві.

Держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко уточнив, що центр буде відкрито у найближчому майбутньому.

"Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії BAYKAR за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією", - сказав Ващенко.

Що відомо про завод з виробництва Bayraktar

8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

11 вересня тогоріч гендиректор компанії Baykar заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні.

28 жовтня 2022 року генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається. 

Також 30 квітня Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.

Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.

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