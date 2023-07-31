Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників
Міноборони України та турецька BAYKAR MAKINA підписали договір про відкриття в Україні сервісного центру для ремонту та обслуговування дронів
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"В Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів. Документ про його будівництво сьогодні укладено між Міністерством оборони та турецькою компанією BAYKAR MAKINA. Це зроблено у розвиток Рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях", - йдеться в заяві.
Держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко уточнив, що центр буде відкрито у найближчому майбутньому.
"Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії BAYKAR за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією", - сказав Ващенко.
Що відомо про завод з виробництва Bayraktar
8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
11 вересня тогоріч гендиректор компанії Baykar заявив, що через війну не планує скасовувати плани з будівництва заводу в Україні.
28 жовтня 2022 року генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що попри деякі перешкоди, план з будівництва заводу в Україні просувається.
Також 30 квітня Україна за підсумками участі в міжнародній виставці авіаційної техніки Teknofest 2023 у Туреччині підписала три нові угоди із компанією Baykar - виробником безпілотників Bayraktar.
Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.
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