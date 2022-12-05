Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Компанія Ferrexpo затвердила політику Різноманіття, Справедливості та Інклюзивності

Компанія Ferrexpo затвердила політику Різноманіття, Справедливості та Інклюзивності

5 грудня, 2022 понедiлок
14:18
Новини

Ferrexpo продовжує реалізацію стратегії 360о із впровадження принципів різноманіття, справедливості та інклюзивності. На гірничовидобувних підприємствах Групи Ferrexpo затверджена та введена в дію відповідна Політика, яка закріплює визначення термінології та поведінкових паттернів, що сприяють розбудові інклюзивного робочого середовища та відповідній культурі. Вона закріплює неприпустимість будь-яких проявів дискримінації (за ознаками інвалідності, вагітності та батьківського статусу, раси, національного або етнічного походження, віку, статі, сексуальної орієнтації, політичної думки, соціального походження тощо)

Ferrexpo створює рівні умови працевлаштування, роботи та оплати для всіх: працівники і працівниці оцінюються виключно за рівнем професіоналізму та кваліфікації. Затверджена DEI політика фіксує нульову толерантність для таких проявів дискримінації, як-от сексизм, расизм, ейджизм, гомофобія, колоризм, лукізм, ейблізм. В рамках затвердженої політики розроблений внутрішній механізм інформування та вирішення дискримінаційної ситуації. З метою координації даної функції в компанії введена посада DEI офіцерки.

Анна Адом, Директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні:

“Два роки тому Ferrexpo розпочала свій шлях із реалізації принципів DEI, і сьогодні це вагома віха на шляху реалізації нашої стратегії. В Україні такий підхід тільки набирає обертів, але світова практика і наш досвід підтверджує переваги впровадження DEI. Ми у Ferrexpo завжди намагаємось створювати середовище для роботи щасливих людей. А особливо зараз в умовах воєнного стану для нас важливо, щоб наші працівники і працівниці відчували свободу, мотивацію до роботи, відсутність токсичності і тим самим могли створювати цінність для себе та компанії у максимально гармонічний спосіб. Це win-win практика як для роботодавця, так і для співробітників і співробітниць”.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

Читайте також:
Путін
3 грудня, 2022 субота
У ISW з'ясували, яких поступок вимагає РФ для початку мирних переговорів
Автор Анатолій Амелін
4 грудня, 2022 неділя
Президенту брешуть про надходження податків
сніг зима погода
3 грудня, 2022 субота
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.65
    Купівля 39.65
    Продаж 40.34
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 грудня
15:04
Колаборантка з Мелітополя, яка віддала школи під казарми Росгвардії
Колаборантка з Мелітополя, яка віддала школи під казарми Росгвардії, постане перед судом
15:03
Ексклюзив
Ігор Лапін
Повномасштабний наступ з півночі може бути не раніше лютого, - Лапін
15:01
Ексклюзив
ЗСУ
Позиції ворога на лівому березі Дніпра взяті під вогневий контроль ЗСУ та знищені, - командир підрозділу "Терра" Волохов
14:55
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
В селі Новософіївка на Запоріжжі внаслідок обстрілів зруйновані будинки, є загиблі
14:44
Новини компаній
Гуманітарні сили України: благодійні фонди та волонтери отримали спеціальну відзнаку за допомогу українцям під час війни
14:30
Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про затримку двох потягів з Києва
14:23
Анонс
Путін прогнеться під Європу заради експорту нафти. Програма "На зв'язку" о 18:30
14:17
СБУ проводить безпекові заходи в Спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП
СБУ проводить безпекові заходи в Спасо-Преображенському монастирі УПЦ МП на Полтавщині
14:14
На фото паспорт громадянина України
Україна отримала від Австралії ІТ-обладнання для прикордонників
14:09
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Польові дослідження з прикладної русистики
14:02
СБУ викрила екскерівника банку рф
СБУ викрила екскерівника банку РФ, який допомагав Сальдо вводити "рубльову зону" у Херсоні
13:50
Бахмут
"Не має стратегічного значення": Командувач Сухопутних військ пояснив, для чого росіянам Бахмут
13:45
На фото людина, що працює за комп'ютером
В Україні створили сайт, на якому можна відслідковувати місця зі світлом і інтернетом поруч
13:44
ЧС-2026
ФІФА розглядає три варіанти нового формату ЧС з футболу
13:31
НАТО
Уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію про вступ країни до НАТО
13:18
росія мобілізація орки окупанти
У Росії повістки надсилатимуть у соцмережах та через СМС і електронну пошту, - ГУР
12:43
Ексклюзив
грузія
Грузинські добровольці загинули в оточенні під Бахмутом, - командир "Грузинського національного Легіону" Мамулашвілі
12:19
відключення електроенергії
Укренерго фіксує зростання обсягів споживання електроенергії в понеділок: можливі аварійні відключення
12:18
Ексклюзив
Збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева
12:07
Зеленський
Зеленський став Людиною року за версією Financial Times
12:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Люди, для котрих є "тому, що треба"
12:02
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Почув про великі гроші": Ф'юрі зробив довгоочікувану заяву про супербій з Усиком
11:27
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
Промоутер розповів, коли Ломаченко проведе бій проти абсолютного чемпіона світу
11:24
Сумщина
Росіяни зранку обстріляли Сумщину та Чернігівщину: випустили майже 50 снарядів
11:20
МЗС України
Очі тварин у конвертах: зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах
11:19
херсонщина
Протягом доби окупанти 27 разів обстріляли Херсонщину
11:02
вчитель гроші
До кінця року 8 млн людей в Україні житимуть у бідності, - віцепрезидент Світового банку
10:53
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається побудувати логістичну лінію від Луганська до Мелітополя, - Згурець
10:53
коронавірус
Учені з'ясували, як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків
10:50
Ліонель Мессі
Мессі назвав головних фаворитів ЧС-2022 після старту плей-офф
10:38
Тумсо Абдурахманов
У Швеції вбили блогера, який критикував Кадирова
10:28
Вінісіус Жуніор (в центрі)
Бразилія - Південна Корея: де дивитися матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022
10:28
на фото: руйнування
Окупанти обстріляли Куп'янськ ракетами С-300, спалахнула пожежа понад 300 кв. м
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют на 5 грудня: ціни на долар та євро
10:11
OPINION
Олександр Вільчинський
Краще пізно... А ще краще вчасно
10:01
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ворог використовує промерзлу землю для атак на позиції ЗСУ, - військовий парамедик Ісмагілов
09:58
Інфографіка
ворожа бронемашина втрати рф
Росія втрати за добу 540 солдатів, 8 бронемашин і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
09:55
аеродром
Біля російської Рязані прогримів вибух на аеродромі, є загиблі
09:39
Російський винищувач Су-34
Британська розвідка пояснила, чому авіація РФ скоротила кількість бойових вильотів
09:22
Ентоні Блінкен
Адміністрація США працює з конгресом над поправками, які дозволять визнати РФ державою - спонсором тероризму - Блінкен
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV