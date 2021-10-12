Компанія "Фільм плюс" за підтримки Українського культурного фонду закінчила виробництво документального фільму "Вперед, у 90-ті"
Думки про створення серіалу про 90-ті народилася у Михайла Крупієвського, засновника продакшену "Фільм Плюс" та автора ідеї проєкту "Вперед, у 90-ті", давно
До презентації серіалу в тому вигляді та обсязі, в якому він замислювався, ще далеко, але вже в цю п'ятницю, 15 жовтня, о 19.40, глядачі телеканалу Еспресо побачать проміжний етап роботи над ним - фільм Жанни Максименко-Довгич "Вперед, у 90-ті".
Продюсер Ірина Сабанадзе.
Інформаційним партнером фільму є телеканал "Еспресо".
Фільм складається з п'яти новел, героями яких стали:
- інженер-винахідник в області кіно, володар двох технічних Оскарів — Анатолій Кокуш;
- режисер Сергій Маслобойщиков, який зняв у 1994 році повний символізму, пророчий фільм "Співачка Жозефіна й мишачий народ";
- книговидавчиня Олександра Коваль, яка створила головну культурну подію України - "Львівський форум видавців";
- Олександр Роднянський - кінорежисер і продюсер, що створив в 90-ті телеканал "1 + 1", що став явищем того часу;
- письменниця Оксана Забужко, що написала перший в сучасній українській літературі феміністичний роман "Польові дослідження з українського сексу".
Світ складається з людей, які прискорюють час і тих, хто його гальмує. "Сьогодні, згадуючи 90-ті, я розумію, що людей, які гальмували час в житті було набагато більше. Але цей фільм не про них.Фільм "Вперед у 90-ті" — це історії успіху людей, які опинилися у провалі 90-х та змогли прискорити час і втілити свої мрії," — каже Михайло Крупієвський.
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