Компанія OceanGate повідомила про загибель всіх пасажирів екскурсійної субмарини до "Титаніка"
OceanGate заявила в четвер, що вважає, що пасажири підводного апарату, що прямував до "Титаніка", "на жаль, загинули"
Про це йдеться у заяві компанії, яку подає CNN.
"Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Хеміш Хардінг і Пол-Анрі Нарджолет, на жаль, загинули", — повідомляють у компанії.
"Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до дослідження та захисту світового океану", - йдеться в заяві. – "Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх родин у цей трагічний час. Ми сумуємо про втрату життя та радість, яку вони принесли всім, кого знали".
Компанія додала, що це надзвичайно сумний час для співробітників, які виснажені та глибоко сумують через цю втрату:
"Уся сім’я OceanGate глибоко вдячна незліченній кількості чоловіків і жінок з багатьох організацій міжнародної спільноти, які надали різноманітні ресурси та працювали дуже важко, щоби виконати цю місію. Ми цінуємо їхню відданість пошуку цих п’яти дослідників, а також їхні дні й ночі невтомної праці на підтримку нашої команди та їхніх родин. Це дуже сумний час для всієї спільноти дослідників і для кожного з членів сімей тих, хто загубився в океані. Ми з повагою просимо поважати приватне життя цих сімей у цей найболючіший час".
- Нагадаємо, 18 червня на півночі Атлантичного океану зник підводний човен, який досліджував уламки "Титаніка". На борту було 5 туристів – науковців і мільярдерів. Пошуки тривали впродовж кількох діб, але врятувати людей не вдалося. Докладніше про пошуки у матеріалі "Еспресо".
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