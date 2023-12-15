Кому сподобаються шоу військкомів у спортзалах?
Почати треба з Верховної Ради та штабів провладної партії. Ви відповідальні за провал мобілізації, відповідно, з вас мобілізація має починатися
Це штанга, Володимире Олександровичу!
Ви думаєте, людям сподобаються шоу військкомів у спортзалах? Ніт. У людей немає претензій до спортсменів.
Якщо ви хочете якось виправити провалену вами особисто мобілізацію, почати треба з Верховної Ради та штабів вашої партії. Ви відповідальні за провал мобілізації, відповідно, з вас мобілізація має починатися.
Арахамія, Корнієнко, Бужанський, Тищенко, Дмитренко, Куницький — молоді, здорові, активні депутати, яких ви завели в Раду. Люблять давати коментарі про війну і носити хакі. Почніть з них.
Якщо політики шлють людей на війну, вони самі теж мають бути на війні. Але поки що на війні тільки ті політики, що пішли добровольцями. Мобілізованих політиків - нуль.
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Бог з нею, Верховною Радою, але в місцевих радах теж нуль мобілізованих. Нуль мобілізованих серед партійних активістів вашої партії й членів регіональних штабів "Слуги Народу".
А коли ви ловите по спортзалах і дискотеках, ви знову ловите не політиків, а простих людей, які й так несуть на собі весь тягар цієї війни.
Ви зараз придумали, що говорити про соціальну нерівність в мобілізації — це російські ІПСО. Але це не ІПСО, це правда. Неприємна. Незручна. Прикра правда, яка вона є.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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