Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Кому сподобаються шоу військкомів у спортзалах?
OPINION

Кому сподобаються шоу військкомів у спортзалах?

Сергій Марченко
15 грудня, 2023 п'ятниця
08:07
Погляд Сергій Марченко

Почати треба з Верховної Ради та штабів провладної партії. Ви відповідальні за провал мобілізації, відповідно, з вас мобілізація має починатися

Це штанга, Володимире Олександровичу!

Ви думаєте, людям сподобаються шоу військкомів у спортзалах? Ніт. У людей немає претензій до спортсменів.

Якщо ви хочете якось виправити провалену вами особисто мобілізацію, почати треба з Верховної Ради та штабів вашої партії. Ви відповідальні за провал мобілізації, відповідно, з вас мобілізація має починатися.

Арахамія, Корнієнко, Бужанський, Тищенко, Дмитренко, Куницький — молоді, здорові, активні депутати, яких ви завели в Раду. Люблять давати коментарі про війну і носити хакі. Почніть з них.

Якщо політики шлють людей на війну, вони самі теж мають бути на війні. Але поки що на війні тільки ті політики, що пішли добровольцями. Мобілізованих політиків - нуль.

Читайте також: Пошук крайнього, або На кого звалити відповідальність

Бог з нею, Верховною Радою, але в місцевих радах теж нуль мобілізованих. Нуль мобілізованих серед партійних активістів вашої партії й членів регіональних штабів "Слуги Народу".

А коли ви ловите по спортзалах і дискотеках, ви знову ловите не політиків, а простих людей, які й так несуть на собі весь тягар цієї війни.

Ви зараз придумали, що говорити про соціальну нерівність в мобілізації — це російські ІПСО. Але це не ІПСО, це правда. Неприємна. Незручна. Прикра правда, яка вона є.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
мобілізація
Війна з Росією
Слуга народу
Читайте також:
Карта. Авдіївка_1212
14 грудня, 2023 четвер
В Авдіївці ворог просувається на півдні, загрожуючи зайняти всю лінію, - генерал-лейтенант Романенко
ЗСУ
Автор Тетяна Яворська
14 грудня, 2023 четвер
Мобілізація в Україні: влада вирішує як залучити більше людей до війська. Еспресо розібралося, що зміниться
генеральний директор Київстар GSM Олександр Комаров, Kyivstar, Київстар
13 грудня, 2023 середа
Хакерська атака на "Київстар" відбулась через обліковий запис співробітника компанії
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.03
    Продаж 41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
08:27
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Орбан заблокував виділення €50 млрд для України від ЄС
08:25
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела та Гаяна погодилися не застосовувати силу одна проти одної
08:05
«Хлопчик і чапля» Хаяо Міядзакі
Кінотеатри Литви відмовилися показувати мультфільм Міядзакі "Хлопчик і чапля" через зв'язки прокатника з РФ
07:59
OPINION
Марія Захаренко
Як заарештовані активи росіян та колаборантів продавати вигідно
07:47
на фото Мар'їнка
Окупанти контролюють 96% території Мар'їнки, - DeepState
07:33
Оновлено
знищений російський танк Т-72
ЗСУ за добу знищили 1090 ворогів, 14 танків і 38 бронемашин, - Генштаб
07:23
Байден та Ердоган
Вступ Швеції в НАТО: Байден провів телефонну розмову з Ердоганом
07:17
Вертольот РФ
Аргентина передасть Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше закупила у Росії
07:15
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 14 дронів
06:58
санкції проти Росії
Японія запровадила санкції проти РФ і компаній з інших країн, що допомагали обходити обмеження. Що ввійшло до пакету
06:56
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Допомога Україні потрібна зараз, а не після "різдвяного яєчного лікеру": Білий дім звернувся до Конгресу
06:25
навчання військових
Австралія навчатиме більше українських військових у 2024 році
06:25
На Сонці зафіксували найпотужніший за 6 років спалах
06:23
Віталій Кличко
Затоплення метро в Києві: пасажирам компенсують вимушені наземні поїздки, Кличко роз'яснив механізм
04:37
Соціальна їдальня
Масове отруєння студентів у Полтаві:  Держпродспоживслужбі не дозволили провести перевірку у навчальному закладі
03:27
на фото Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що повернувся в Україну і перебуває у Львові. Президент підсумував результат міжнародного турне
02:46
Володимир Путін
"Росіяни та українці – єдиний народ": добірка російських фейків за 14 грудня
02:16
обстріл, ППО
Росія обстріляла Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 15 грудня
01:59
Оновлено
Україна - Євросоюз
Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters
01:17
Порту - Шахтар
"Шахтар" дізнався потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи. Коли жеребкування
00:50
У Маріуполі пролунали вибухи, виникла пожежа в районі базування окупантів
00:31
Зоря
"Зоря" розтрощила "Брейдаблік" у завершальному матчі Ліги конференцій
00:27
Сенат США
Сенат США відклав різдвяні канікули: ще раз голосуватиме за законопроєкт із допомогою Україні
2023, четвер
14 грудня
23:55
Netflix
Українські проєкти на Netflix за пів року переглядали понад 4 млн годин
23:33
Київрада
Депутати Київради ухвалили бюджет на 2024 рік
23:11
Оновлено
Україна ЄС
Єврорада оголосила про початок переговорів щодо вступу України в ЄС
22:59
OPINION
Віталій Портников
Про що брехав Путін: "пряма лінія". Колонка Віталія Портникова
22:10
Ексклюзив
Микола Княжицький
Нардеп Княжицький: "Спільно маємо зробити так, аби Україна й Польща виграли від нашого вступу до ЄС"
22:04
ПВК Вагнер
Рашисти залучають вагнерівців читати пропагандистські лекції дітям із ТОТ України
21:54
Санкції на алмази
Алмази та товари подвійного призначення: Британія посилила санкції проти РФ
21:38
Олена Шуляк
Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга Народу"
21:37
Саломе Зурабішвілі
Зурабішвілі назвала монументальною віхою набуття Грузією статусу кандидата в ЄС
21:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Польська військова допомога залишиться незмінною. Колонка Сергія Згурця
21:13
Мая Санду
"Це наша спільна перемога": Мая Санду про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС
20:49
Михайло Федоров
Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу відкритих даних Open Data Maturity
20:49
ЗСУ
Сили оборони за добу відбили 36 ворожих атак на Авдіївському напрямку, 13 – на Куп’янському
20:34
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Німеччини з неанонсованим візитом
20:28
На фото: актор Камден Той
Помер актор серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Камден Той
20:28
Оновлено
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
20:04
Том Круз
Тому Крузу закидають роман із донькою ексдепутата держдуми РФ, яка була дружиною російського олігарха
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV