Конфлікт Бутусова та нардепки Безуглої: СБУ не вважає необхідним коментувати "емоційні заяви"
У Службі безпеки України відреагували на звинувачення народної депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої у свій бік через головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова
Про це заявивли у пресцентрі спецслужби в коментарі Радіо Свобода.
"СБУ не вбачає необхідним давати публічну оцінку емоційним заявам окремих політиків. Водночас, звертаємо окрему увагу на те, що нинішні обставини особливо вимагають від усіх громадян єдності заради перемоги України", - наголосили правоохоронці.
У Службі безпеки наголосили, що відомство працює в межах своїх повноважень і має багато завдань, пов‘язаних із протидією російським загарбникам та забезпеченням державної безпеки.
- Нардепка від "Слуги Народу" Мар'яна Безугла зажадала "перезавантаження" СБУ в разі, якщо відомство нічого не зробить щодо журналіста Юрія Бутусова.
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