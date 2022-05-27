English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Слуга" Безугла зажадала від СБУ "щось зробити" щодо журналіста Бутусова, який розкритикував її законопроєкт

"Слуга" Безугла зажадала від СБУ "щось зробити" щодо журналіста Бутусова, який розкритикував її законопроєкт

27 травня, 2022 п'ятниця
14:07
Суспільство Мар'яна Безугла

Нардепка від "Слуги Народу" Мар'яна Безугла зажадала "перезавантаження" СБУ в разі, якщо відомство нічого не зробить щодо журналіста Юрія Бутусова

Про це Безугла написала у Facebook.

При цьому Безугла звинуватила журналіста в тому, що він нібито публікує дані про позиції ЗСУ, "розхитує, дезорієнтує і підіграє Росії", а СБУ назвала "гнилою структурою".

"Якщо Служба безпеки України нічого не зробить щодо Юрія Бутусова, який постійно безнаказано викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підіграє Росії, вважатиму, ніяка поступова реформа вже немає сенсу. Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі. Іван Баканов, це ганьба", - написала Безугла.

Водночас Бутусов пов'язав вимогу Безуглої з його критикою запропонованого нардепкою законопроєкту, що містив положення про можливість розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів.

"Депутат, яка вимагала розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів, тепер вимагає від СБУ щось зробити зі мною, інакше буде вимагати "перезапуск гнилої системи". Три дні тому я розкритикував законопроект депутата комітету по обороні Мар'яни Безуглоі, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це "Ни шагу назад!" і сталінський наказ 227 у виконанні "слуги народу". У відповідь депутат Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака "гнилої системи" і "ганьба" для голови СБУ Івана Баканова. Через мене Безугла вимагає "перезапуск" СБУ. Тобто все добре було в СБУ, а "гнилою" Служба є, на думку Мар'яни, через те що не не робить щось зі мною, журналістом", - написав Бутусов.

Журналіст назвав вимогу нардепки незаконною, наголосивши, що Безугла при цьому має вплив на СБУ, оскільки є членом парламентського комітету з оборони, який контролює спецслужбу.

"Депутат Безугла є співавтором законопроєкту про СБУ, членом комітету по обороні, який контролює СБУ, і таким чином, вона використовує службове становище щоб вимагати від СБУ дій проти мене. Вона є депутатом правлячої партії Слуга народу, і прямо впливає на діі та рішення СБУ. Заява Безуглоі - це незаконно. Якщо у "слуги народу" Безуглоі є підстави для звинувачень, вона забовязана подати заяву про злочин до СБУ, а не вимагати незаконних дій від посадовців, яких вона контролює", - написав Бутусов.

Журналіст також заявив, що в разі, якщо з ним щось трапиться, то "замовник вже визначений".

"Звичайно, Безугла зробила цей ганебний пост тому що намагається уникнути відповідальності за свої діі та бездіяльність напередодні вторгнення, про які я й писав весь час як до війни так і зараз. Ця заява Безуглоі свідчення, що якщо зі мною щось трапиться, то замовник вже визначений", - написав Бутусов.

Крім того, журналіст закликав Безуглу розблокувати листування з ним у месенджері, де вона згадувала очільника Офісу президента Андрія Єрмака, а також звернувся до ОПУ із запитом, чи погоджував Офіс заяву нардепки і чи поділяє її позицію.

"Наше листування у месенджері пані Безугла заблокувала. Але в останньому повідомленні Безугла написала, що "після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити". Звертаюсь до керівництва Офісу президента дати пояснення, чи є заява Безуглоі щодо мене погоджена з ОП, чи поділяє керівництво партії Слуга народу звинувачення свого депутата, та чи є вимоги "щось зробити" зі мною в обмін на перезавантаження СБУ позицією керівництва краіни. Можливо, що слова Безуглоі про Єрмака - це провокація та дезінформація, треба розібратись. Щоб суспільство усвідомлювало  відповідальність, у разі чого. Також прошу журналістів звернутись до пані Безуглоі з проханням розблокувати листування у месенджері та показати останнє повдомлення, яке вона мені надіслала, в якому згадує про свої спільні плани з паном Єрмаком. Вважаю, що приховувати це депутату Безуглій не варто, країна має знати. Чекаю на відповідь Банкової та СБУ, у діяльність якої відкрито втручається та віддає незаконні вказівки народний депутат", - написав Бутусов.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
СБУ
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
переслідування журналістів
Читайте також:
26 травня, 2022 четвер
На пунктах пропуску для виїзду з України до Польщі й Угорщини утворилися черги
26 травня, 2022 четвер
Польща змусила 700 українських біженців повернути соціальні виплати 
обстріл ракетний удар
27 травня, 2022 п'ятниця
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування, рятувальники шукають людей під завалами
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.8
    Купівля 34.8
    Продаж 35.93
  • EUR
    Купівля 36.68
    Продаж 38.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
27 травня
14:43
ЗСУ збили російський літак
РФ не зможе ремонтувати вантажні літаки Антонова у жодній країні: СБУ викрила "прокладку", створену окупантами для обходу санкцій
14:36
Кабінет міністрів
Уряд створив комісію з аудиту збитків від нападу РФ, її очолили Верещук, Чернишов та Кубраков
14:33
біженці
Понад 100 тис. українок працевлаштувались у Польщі з початку повномасштабної війни
14:23
Укрзалізниця
Укрзалізниця закуповуватиме нафтопродукти для держави, - Шмигаль
14:19
Ексклюзив
Володимир Золкін
Блогер Золкін після спілкування з 200 полоненими росіянами: "Не думав, що можуть бути такі тупі люди"
14:11
коронавірус
В Україні продовжили карантин через коронавірус до кінця літа
14:05
Швеція Фінляндія НАТО
Генсек НАТО назвав умови вступу Швеції та Фінляндії в Альянс
13:55
Укрзалізниця
Укрзалізниця призначає нічний потяг Київ - Перемишль з 11 червня
13:55
Отримали нову серйозну "пташку" та пікап, будемо давати чортів ворогам, - артилерист Валерій Прозапас
13:50
Буяр Османі
Очільник МЗС Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь
13:50
На фото прапор України у Данії
Понад 200 українських біженців знайшли роботу в Данії
13:46
Екскаватор
Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала екскаватор для селища Макарів
13:44
Борис Джонсон
Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння, - Bloomberg
13:42
Ексклюзив
Україна ЄС НАТО
Ті країни, які хотіли реальної безпеки, використали час геополітичної слабкості РФ для того, щоб стати членами НАТО, — Портников
13:35
ВООЗ
ВООЗ засудила агресію РФ в Україні
13:34
Харків метро
Метро Харкова повністю відновило роботу в режимі перевезень
13:31
обстріл
Росія завдала ракетного удару по полігону Нацгвардії на Дніпропетровщині, загинуло близько 10 людей, - Корбан
13:24
На фото реєстрація українки в Естонії
Біженці з України становлять 3% населення Естонії
13:11
Андрій Мельник
Українці планували почути, як уряд Німеччини допоможе виграти війну, - посол Мельник про виступ Шольца в Давосі
13:11
вугілля корабель
Держави "Великої сімки" домовилися поетапно відмовитися від вугілля
13:08
Netflix
Netflix почав блокувати користувачів з Росії
12:44
окупанти рф
Катував цивільних на Чернігівщині: окупанту оголосили підозру
12:43
росія прапор занепад
У Росії кілька депутатів Приморського краю зажадали від Путіна вивести війська з України
12:29
Ентоні Блінкен
Замість того, щоб стерти незалежність України, Путін її зміцнив, - держсекретар США Блінкен
12:23
окупанти
На Донеччині й Луганщині окупанти за добу вбили 13 людей, іще 15 поранили
12:03
Маріуполь окупанти
У Маріуполі окупанти роздають газети з пропагандою про нібито взяття ними міста без руйнувань
11:58
ЄС
Греція та Кіпр проти прискореного вступу України в ЄС, але за надання статусу кандидата в разі згоди Єврокомісії, - Euractiv
11:54
Ексклюзив
Донеччина
Загарбники обстріляли житлові будинки Покровська з "іскандерів", є постраждалі, - заступниця мера Ідрісова
11:38
окупанти
У Сєвєродонецьку окупанти захопили готель: ЗСУ знищили двох російських командирів
11:31
Польща
У Польщі за співпрацю з КДБ Білорусі судитимуть колишнього силовика
11:12
долар
Білий дім очікує мінімального впливу дефолту Росії на американську та світову економіку
11:08
Ексклюзив
полонені москалі
Росіяни під час обмінів полоненими більше зацікавлені у своїх строковиках, - радник міністра внутрішніх справ Смірнов
10:55
Маріуполь загиблі
У Маріуполі з-під завалів колишнього заводу дістали 70 загиблих: їх ховатимуть у братських могилах
10:45
США й Тайвань проведуть переговори щодо поглиблення економічних зв'язків, - Bloomberg
10:35
обстріляли водогін
На Донеччині окупанти обстріляли водогін: без води залишилися 11 населених пунктів
10:25
Ексклюзив
Берегова охорона поблизу Одеси
На Півдні ворог відправляє розвідувальні групи переодягнені в однострій ЗСУ, - пресофіцер Сил оборони Гуменюк
10:10
діти війна
У Маріуполі на території школи здетонував російський снаряд: загинув підліток
10:05
Петро Порошенко
Петро Порошенко візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО та саміті Європейської народної партії
10:03
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Альтернатива Євросоюзу: Джонсон запропонував Зеленському створити новий альянс
09:54
обстріл
Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії й мінометів: пошкоджено будинки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV