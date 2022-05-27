"Слуга" Безугла зажадала від СБУ "щось зробити" щодо журналіста Бутусова, який розкритикував її законопроєкт

Про це Безугла написала у Facebook.

При цьому Безугла звинуватила журналіста в тому, що він нібито публікує дані про позиції ЗСУ, "розхитує, дезорієнтує і підіграє Росії", а СБУ назвала "гнилою структурою".

"Якщо Служба безпеки України нічого не зробить щодо Юрія Бутусова, який постійно безнаказано викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підіграє Росії, вважатиму, ніяка поступова реформа вже немає сенсу. Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі. Іван Баканов, це ганьба", - написала Безугла.

Водночас Бутусов пов'язав вимогу Безуглої з його критикою запропонованого нардепкою законопроєкту, що містив положення про можливість розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів.

"Депутат, яка вимагала розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів, тепер вимагає від СБУ щось зробити зі мною, інакше буде вимагати "перезапуск гнилої системи". Три дні тому я розкритикував законопроект депутата комітету по обороні Мар'яни Безуглоі, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це "Ни шагу назад!" і сталінський наказ 227 у виконанні "слуги народу". У відповідь депутат Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака "гнилої системи" і "ганьба" для голови СБУ Івана Баканова. Через мене Безугла вимагає "перезапуск" СБУ. Тобто все добре було в СБУ, а "гнилою" Служба є, на думку Мар'яни, через те що не не робить щось зі мною, журналістом", - написав Бутусов.

Журналіст назвав вимогу нардепки незаконною, наголосивши, що Безугла при цьому має вплив на СБУ, оскільки є членом парламентського комітету з оборони, який контролює спецслужбу.

"Депутат Безугла є співавтором законопроєкту про СБУ, членом комітету по обороні, який контролює СБУ, і таким чином, вона використовує службове становище щоб вимагати від СБУ дій проти мене. Вона є депутатом правлячої партії Слуга народу, і прямо впливає на діі та рішення СБУ. Заява Безуглоі - це незаконно. Якщо у "слуги народу" Безуглоі є підстави для звинувачень, вона забовязана подати заяву про злочин до СБУ, а не вимагати незаконних дій від посадовців, яких вона контролює", - написав Бутусов.

Журналіст також заявив, що в разі, якщо з ним щось трапиться, то "замовник вже визначений".

"Звичайно, Безугла зробила цей ганебний пост тому що намагається уникнути відповідальності за свої діі та бездіяльність напередодні вторгнення, про які я й писав весь час як до війни так і зараз. Ця заява Безуглоі свідчення, що якщо зі мною щось трапиться, то замовник вже визначений", - написав Бутусов.

Крім того, журналіст закликав Безуглу розблокувати листування з ним у месенджері, де вона згадувала очільника Офісу президента Андрія Єрмака, а також звернувся до ОПУ із запитом, чи погоджував Офіс заяву нардепки і чи поділяє її позицію.

"Наше листування у месенджері пані Безугла заблокувала. Але в останньому повідомленні Безугла написала, що "після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити". Звертаюсь до керівництва Офісу президента дати пояснення, чи є заява Безуглоі щодо мене погоджена з ОП, чи поділяє керівництво партії Слуга народу звинувачення свого депутата, та чи є вимоги "щось зробити" зі мною в обмін на перезавантаження СБУ позицією керівництва краіни. Можливо, що слова Безуглоі про Єрмака - це провокація та дезінформація, треба розібратись. Щоб суспільство усвідомлювало відповідальність, у разі чого. Також прошу журналістів звернутись до пані Безуглоі з проханням розблокувати листування у месенджері та показати останнє повдомлення, яке вона мені надіслала, в якому згадує про свої спільні плани з паном Єрмаком. Вважаю, що приховувати це депутату Безуглій не варто, країна має знати. Чекаю на відповідь Банкової та СБУ, у діяльність якої відкрито втручається та віддає незаконні вказівки народний депутат", - написав Бутусов.

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