Конгресс хоче визнати Росію "державою-агресором", а не "спонсором тероризму", - The Hill
У Конгресі США працюють над законопроєктом про визнання Росії "державою-агресором", його планують ухвалити, щоб не визнати РФ "державою-спонсором тероризму"
Про це поінформувало видання The Hill.
"Керівництво конгресу працює над швидким внесенням законопроєкту про визнання Росії "державою-агресором" на тлі планів президента України Володимира Зеленського відвідати Вашингтон", - мовиться в тексті.
Законопроєкт передбачає, що американський президент матиме змогу накласти санкції на будь-яку людину, яка "несе відповідальність за злочин агресії, причетна до нього або є співучасником".
Однак помічник Республіканської партії палати представників назвав рішення "половиною" відповіді на вимогу Зеленського, аби США визнали Росію "державою-спонсором тероризму". Зазначається, що статус "держава-спонсор тероризму" ізолював би Москву на міжнародному рівні та змусив би США накласти санкції на країни, які співпрацюють із Кремлем.
Адміністрація Байдена відкинула пропозицію, заявивши, що "це зв’яже руки США у взаємодії з Росією загалом і завадить адміністрації будь-яким дипломатичним зусиллям припинити війну Росії проти України".
- Нагадаємо, у середу, 23 листопада 2022 року, депутати Європарламенту проголосували за визнання Росії державою-спонсором тероризму.
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