Конкурент Малиновського вирішив продовжити контракт з "Аталантою"
Форвард Йосип Ілічич вирішив продовжити контракт з італійською "Аталантою"
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Нинішній контракт 33-річного словенця розрахований до кінця поточного сезону, нова угода Ілічича та "Аталанти" діятиме до літа 2024 року.
Боси "Аталанти" планують продовжити контракти із ще трьома гравцями основи – Робіном Госенсом, Ремо Фройлером та Гансом Хатебуром.
В останніх матчах Ілічич виграв конкуренцію за місце у стартовому складі в українця Руслана Маліновського. У нинішньому сезоні на рахунку словенця 4 голи та 2 асисти у 14 матчах за "Аталанту".
- Нагадаємо, 27 жовтня Руслан Малиновський зіграв 100-й матч за "Аталанту".
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