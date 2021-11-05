Конкурент Малиновського вирішив продовжити контракт з "Аталантою"

Про це повідомляє Sky Sport Italia.



Нинішній контракт 33-річного словенця розрахований до кінця поточного сезону, нова угода Ілічича та "Аталанти" діятиме до літа 2024 року.



Боси "Аталанти" планують продовжити контракти із ще трьома гравцями основи – Робіном Госенсом, Ремо Фройлером та Гансом Хатебуром.



В останніх матчах Ілічич виграв конкуренцію за місце у стартовому складі в українця Руслана Маліновського. У нинішньому сезоні на рахунку словенця 4 голи та 2 асисти у 14 матчах за "Аталанту".

Нагадаємо, 27 жовтня Руслан Малиновський зіграв 100-й матч за "Аталанту".