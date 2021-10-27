Малиновський зіграв 100-й матч за "Аталанту"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 10-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" на виїзді перемогла "Сампдорію" (3:1). У стартовому складі бергамців вийшов українець Руслан Малиновський.



Ця зустріч стала для нашого хавбека ювілейною. Він зіграв 100-й матч за італійський клуб. 80 поєдинків він провів у Серії А, також на його рахунку 16 зустрічей у Лізі чемпіонів та 4 у Кубку Італії.



За 100 матчів Руслан Малиновський забив 21 гол і віддав 20 результативних передач.



Малиновський перейшов в "Аталанту" у 2019 році. Італійці заплатили за українця 13,5 млн євро.

24 жовтня гол Малиновського допоміг "Аталанті" зіграти внічию з "Удінезе" в чемпіонаті Італії.

27 жовтня журналіст L’Eco di Bergamo П'єтро Серіна розкритикував півзахисника "Аталанти" Олексія Міранчука і порадив йому повернутись в Росію.