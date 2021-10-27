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Малиновський зіграв 100-й матч за "Аталанту"

27 жовтня, 2021 середа
21:36
Спорт Руслан Малиновський

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський зіграв 100-й матч за італійський клуб

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 10-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" на виїзді перемогла "Сампдорію" (3:1). У стартовому складі бергамців вийшов українець Руслан Малиновський.

Ця зустріч стала для нашого хавбека ювілейною. Він зіграв 100-й матч за італійський клуб. 80 поєдинків він провів у Серії А, також на його рахунку 16 зустрічей у Лізі чемпіонів та 4 у Кубку Італії.

За 100 матчів Руслан Малиновський забив 21 гол і віддав 20 результативних передач.

Малиновський перейшов в "Аталанту" у 2019 році. Італійці заплатили за українця 13,5 млн євро.

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футбол
чемпіонат Італії
Руслан Малиновський
Аталанта
спортивний рейтинг
Сампдорія
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