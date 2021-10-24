Малиновський забив диво-гол за "Аталанту" в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та на 56-й хвилині вивів команду з Бергамо вперед ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Українця замінили на 86-й хвилині, а "Аталанті" не вдалося втримати перемогу. У компенсований арбітром час "Удінезе" від поразки врятував Бето.

"Аталанта" зіграла з "Удінезе" внічию 1:1, набрала 15 очок та займає в турнірній таблиці п'яте місце. "Удінезе" має 10 пунктів та йде 13-м.

Чемпіонат Італії

9-й тур

24 жовтня

"Аталанта" - "Удінезе" 1:1

Голи: Малиновський, 56 - Бето, 90+4