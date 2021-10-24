Малиновський забив диво-гол за "Аталанту" в чемпіонаті Італії
Гол українського футболіста Руслана Малиновського допоміг "Аталанті" зіграти внічию з "Удінезе" в чемпіонаті Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та на 56-й хвилині вивів команду з Бергамо вперед ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика.
Українця замінили на 86-й хвилині, а "Аталанті" не вдалося втримати перемогу. У компенсований арбітром час "Удінезе" від поразки врятував Бето.
"Аталанта" зіграла з "Удінезе" внічию 1:1, набрала 15 очок та займає в турнірній таблиці п'яте місце. "Удінезе" має 10 пунктів та йде 13-м.
Чемпіонат Італії
9-й тур
24 жовтня
"Аталанта" - "Удінезе" 1:1
Голи: Малиновський, 56 - Бето, 90+4
- 22 жовтня стало відомо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков викличе півзахисника Руслана Малиновського на вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.76
- Актуальне
- Важливе