ЧС-2022: Петраков ухвалив важливе рішення щодо повернення Малиновського до збірної України, - ЗМІ
Головний тренер збірної України Олександр Петраков викличе півзахисника Руслана Малиновського на вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у етері FootballHub.
За його словами, Петраков та Малиновський владнали конфлікт, через який хавбек "Аталанти" не отримав виклик на матчі відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (2:1) та Боснії і Герцеговини (1:1) і футболіст повернеться до команди.
"Малиновського викличуть до збірної України. Відбулася комунікація між Малиновським і Петраковим. Головним комунікатором цієї розмови виступив Андрій Павелко. Малиновський був готовий їхати і на попередній збір. Він спокійно до цього ставився. У нього немає ніяких проблем, він їде грати і все доводити у національній команді. Якщо нічого екстраординарного не станеться, адже ще є матчі чемпіонату і Ліги чемпіонів, Малиновський буде у збірній України в поєдинках з Болгарією та Боснією і Герцеговиною", - розповів Циганик.
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснійці з 7 пунктами четверті. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
Також Україна 11 листопада в Одесі зустрінеться у товариському матчі з Болгарією.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Петраков повідомив, що Малиновський відмовився грати у товариському матчі проти Чехії.
- 17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців, викликаних до збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.
- 13 жовтня екстренер збірної України Леонід Буряк заявив, що Петракову необхідно перед вирішальним матчем проти Боснії і Герцеговини повернути до національної команди Малиновського.
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