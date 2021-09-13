Нічого не пояснив і поїхав, - тренер збірної України Петраков розповів про бунтарську поведінку Малиновського

Про це повідомляє "Великий футбол".



За словами Петракова, Малиновському вже купили квиток у Чехію, але він це проігнорував і повернувся в Італію.



"Малиновський підійшов і каже, що теж хоче виїхати. Адміністратор сказав йому, що ми купили йому квиток на 9 вересня, ще матч в Чехії. А він сказав, що не хоче залишатися, а хоче виїхати. Він нічим це не пояснив. Я попросив адміністратора взяти йому квиток. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде. Немає ніякого конфлікту, ми не лаялися, нічого такого", - розповів Олександр Петраков.

У грі проти Франції Руслан Малиновський вийшов на заміну на 81-й хвилині, а проти Казахстану зіграв лише 31 хвилину. Після цього він повернувся до "Аталанти" та не залишився грати товариський матч з чехами.

Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb