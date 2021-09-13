Нічого не пояснив і поїхав, - тренер збірної України Петраков розповів про бунтарську поведінку Малиновського
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков зізнався, що півзахисник Руслан Малиновський відмовився грати проти Чехії
Про це повідомляє "Великий футбол".
За словами Петракова, Малиновському вже купили квиток у Чехію, але він це проігнорував і повернувся в Італію.
"Малиновський підійшов і каже, що теж хоче виїхати. Адміністратор сказав йому, що ми купили йому квиток на 9 вересня, ще матч в Чехії. А він сказав, що не хоче залишатися, а хоче виїхати. Він нічим це не пояснив. Я попросив адміністратора взяти йому квиток. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде. Немає ніякого конфлікту, ми не лаялися, нічого такого", - розповів Олександр Петраков.
У грі проти Франції Руслан Малиновський вийшов на заміну на 81-й хвилині, а проти Казахстану зіграв лише 31 хвилину. Після цього він повернувся до "Аталанти" та не залишився грати товариський матч з чехами.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
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