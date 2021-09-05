ЧС-2022: Петраков розповів про конфлікт з лідером збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За його словами, півзахисник образився через те, що не потрапив до основного складу збірної України на відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Франції (1:1).

"Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов у команду. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі", — сказав Петраков.

У грі проти Франції Руслан Малиновський вийшов на заміну на 81-й хвилині.