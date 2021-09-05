ЧС-2022: Петраков розповів про конфлікт з лідером збірної України
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За його словами, півзахисник образився через те, що не потрапив до основного складу збірної України на відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Франції (1:1).
"Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов у команду. Мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі", — сказав Петраков.
У грі проти Франції Руслан Малиновський вийшов на заміну на 81-й хвилині.
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе