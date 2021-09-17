Петраков оголосив склад збірної України на матчі жовтня, у ньому немає Малиновського
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців для жовтневих матчів
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
У списку викликаних – 25 гравців. Ще восьмеро виконавців внесені до резервного списку. Футболісти збірної України готуватимуться до найближчих відбірних матчах ЧС-2022 - проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини - які відбудуться у жовтні..
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Список футболістів збірної України:
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — "Шахтар", Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).
Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).
Резервний список: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ), Владислав Калітвінцев ("Десна" Чернігів), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").
У списку викликаних відсутній Руслан Малиновський.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков зізнався, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Олександр Петраков заявив, що півзахисник Руслан Малиновський відмовився грати проти Чехії.
- 15 вересня футболіст збірної України Руслан Малиновський оприлюднив заяву щодо свого конфлікту з головним тренером команди Олександром Петраковим.
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