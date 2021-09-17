Петраков оголосив склад збірної України на матчі жовтня, у ньому немає Малиновського

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



У списку викликаних – 25 гравців. Ще восьмеро виконавців внесені до резервного списку. Футболісти збірної України готуватимуться до найближчих відбірних матчах ЧС-2022 - проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини - які відбудуться у жовтні..

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Список футболістів збірної України:



Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).



Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — "Шахтар", Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).



Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).



Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).



Резервний список: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ), Владислав Калітвінцев ("Десна" Чернігів), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1").



У списку викликаних відсутній Руслан Малиновський.

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