Малиновський виступив із заявою щодо конфлікту з головним тренером збірної України

Свою позицію півзахисник італійської "Аталанти" оприлюднив у Instagram.

Таким чином, Малиновський відреагував на звинувачення Петракова у тому, що він залишив розташування збірної України перед товариським матчем проти Чехії (1:1) через образу, що тренер не поставив його до стартового складу в матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1).

"Останнім часом з'явилося багато коментарів з приводу мого ставлення до збірної команди України, і я змушений відреагувати. Для мене велика честь бути частиною команди моєї країни, і я завжди з великим бажанням приїжджаю в збірну.

Кількість хвилин і мою позицію на полі визначає тренерський штаб, і я, як професіонал, це поважаю і завжди приймаю", - запевнив Малиновський.

Він зазначив, що з поваги до уболівальників та партнерів по команді не давав жодних коментарів після останнього відбіркового збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді та не заважати новому тренеру в побудові команди.

"Тим більше для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди. У мене не може бути образ на тренера за його вибір складу або тактики. В ході останніх зборів в команді, головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Малиновський не підходить в його схему гри. Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною", - обурився Малиновський.

Водночас він визнав, що засмутився через це рішення.

"Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і, звичайно, засмучуюсь, якщо цього не відбувається. Але ображатися на тренера, який відповідає за результат, було б непрофесійно з мого боку. Тому на питання ображений я, відповів: "Ні, ви головний, ви вирішуєте". Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Жодних вибачень я не просив. Мені це було не потрібно, більше того, це поставило мене в незручну ситуацію. Я тільки частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних", - наголосив Малиновський.

Також він спростував заяву Петракова, що влаштував демарш із від'їздом перед грою з Чехією.

"З приводу мого від'їзду. Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав - чи можу я виїхати. На що отримав відповідь: "Хочеш - їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив. Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчитися, а всі футбольні питання будуть вирішуватися виключно всередині команди", - написав Малиновський.



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