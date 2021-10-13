Екстренер збірної України закликав Петракова негайно повернути до команди Малиновського

Про це повідомляє Footboom.

За його словами, нинішньому головному тренеру збірної України Олександру Петракову необхідно "увімкнути дипломатію" та повернути до команди півзахисника італійської "Аталанти" Руслана Малиновського, який не був викликаний на матчі з Фінляндією (2:1) та Боснією і Герцеговиною (1:1).

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"В останньому матчі відбору нам потрібно вигравати і, думаю, треба все-таки ризикнути - вийти з перших хвилин з двома нападниками. Склад у нас якісний, все нормально, за винятком одного - необхідно повернути в збірну України Малиновського. Руслан - гравець неординарний, виступає в Серії А, кращим там визнається. Розкидатися такими футболістами ми не можемо. Потрібно увімкнути дипломатію, а не пред'являти ультиматум. Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, П'ятов - це кістяк національної команди, на них все тримається", - сказав Буряк, який очолював збірну України у 2002 - 2003 роках.

Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці проти Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.

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