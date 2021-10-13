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Головна Спорт Екстренер збірної України закликав Петракова негайно повернути до команди Малиновського

Екстренер збірної України закликав Петракова негайно повернути до команди Малиновського

13 жовтня, 2021 середа
11:09
Спорт Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк заявив, що Олександру Петракову необхідно перед вирішальним матчем проти Боснії і Герцеговини повернути до національної команди Руслана Малиновського

Про це повідомляє Footboom

За його словами, нинішньому головному тренеру збірної України Олександру Петракову необхідно "увімкнути дипломатію" та повернути до команди півзахисника італійської "Аталанти" Руслана Малиновського, який не був викликаний на матчі з Фінляндією (2:1) та Боснією і Герцеговиною (1:1).  

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"В останньому матчі відбору нам потрібно вигравати і, думаю, треба все-таки ризикнути - вийти з перших хвилин з двома нападниками. Склад у нас якісний, все нормально, за винятком одного - необхідно повернути в збірну України Малиновського. Руслан - гравець неординарний, виступає в Серії А, кращим там визнається. Розкидатися такими футболістами ми не можемо. Потрібно увімкнути дипломатію, а не пред'являти ультиматум. Малиновський, Зінченко, Ярмоленко, П'ятов - це кістяк національної команди, на них все тримається", - сказав Буряк, який очолював збірну України у 2002 - 2003 роках. 

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футбол
Збірна України
Руслан Малиновський
Леонід Буряк
збірна Боснії і Герцеговини
Олександр Петраков
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