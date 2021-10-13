ЧС-2022: Що потрібно збірній України для виходу з групи
Збірній України у заключному матчі групового раунду відбору чемпіонату світу необхідно перемагати у гостях Боснію і Герцеговину та розраховувати на сприятливі результати конкурентів
Про це повідомляє SportArena.
Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснійці з 7 пунктами четверті. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
Збірним Франції, Фінляндії та Боснії і Герцеговини залишилося провести по дві гри.
Наразі існує шість варіантів розвитку подій у групі, за умови перемоги українців над боснійцями.
Варіант 1: Фінляндія перемагає Боснію, але програє Франції
В такому випадку у Франції буде 15 очок, в України - 12, у Фінляндії - 11.
Варіант 2: Франція перемагає Казахстан, Фінляндія виграє Боснії, фіни і французи грають внічию
У збірної Франції буде 16 очок, у Фінляндії і України - по 12. Володар другого місця визначатимуться за різницею забитих та пропущених голів - в українців поки за цим показником перевага - +1 проти 0 у фінів
Варіант 3: Фінляндія і Боснія грають внічию, Франція виграє у Казахстану, фіни перемагають французів
У Франції - 15 очок, у Фінляндії і України - по 12. Вирішальне значення матиме різниця забитих та пропущених голів.
Варіант 4: Франція виграє у Казахстану, Фінляндія перемагає в двох матчах
В такому випадку, у Франції буде 15 очок, у Фінляндії - 14, в України - 12.
Варіант 5: Фінляндія грає внічию обидва матчі, Франція програє Казахстану
Франція набирає 13 очок, Україна - 12, Фінляндія - 10 балів.
Варіант 6: Франція програє обидва матчі, Боснія перемагає Фінляндію
В такому випадку Україна та Франція матимуть по 12 очок, у Боснії і Герцеговини - стане 13, у Фінляндії - 11 пунктів. Володар другого місця визначатиметься за різницею забитих і пропущених голів. В України наразі цей показник +1, а у Франції - +5.
- Нагадаємо, 12 жовтня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграла у Львові внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Боснією і Герцеговиною заявив, що команді не вистачає класних футболістів.
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