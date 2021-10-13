ЧС-2020: Петраков назвав дивну причину невдачі України з Боснією і Герцеговиною та визнав свою помилку

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Петракова, він використовує наявні ресурси, але в Україні середній за рівнем чемпіонат.

"Це Україна, не Франція, не Італія. У нас середній чемпіонат. Ми використовуємо наявні ресурси. Є молоді хлопці, я дивлюся за ними. Вони ростуть, але ще не готові грати за національну збірну", - сказав Петраков.

Він визнав, що помилився, коли наприкінці матчу у нападі випустив замість Романа Яремчука Данила Сікана.

"Це моя інтуїція. Я — головний тренер, випустив Сікана. Зробив помилку. Але якби він забив, усі б по-іншому говорили після матчу. А якби вийшов Довбик, і в нього також нічого не вийшло. Тренер повинен вирішувати й ризикувати. Я сподівався на Сікана, думав, він допоможе. Йому 20 років, усе ще попереду", - пояснив Петраков.

Тренер додав, що не прораховував шанси збірної України після чергової нічиєї, але пообіцяв, що у заключному матчі групового раунду проти Боснії і Герцеговини команда битиметься до останнього.

"Я скажу чесно, не прораховував нічого, навіть не думав про це. Тільки дивився матч Казахстан — Фінляндія, коли їхали на цю гру. Казахстанці виходили на нас із палаючими очима, а потім два поєдинки програли вчисту, навіть не билися. Ні з Боснією і Герцеговиною, ні з Фінляндією. Шанси? Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Усі хлопці це розуміють", - сказав Петраков.

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