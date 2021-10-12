Україна зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною у відборі ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України вдало розпочала матч на "Арені Львів" та повела у рахунку на 15-й хвилині. Віктор Циганков увірвався до штрафного майданчика зліва та прострілив на дальню штангу на Андрія Ярмоленка, який переправив м'яч у ворота.

Боснія і Герцеговина відігралася на 77-й хвилині, коли після передачі Мирослава Стевановіча справа в один дотик, з меж штрафного майданчика точно пробив Анел Ахмедходжіч.

Україна зіграла з Боснією і Герцеговиною внічию 1:1, набрала 9 очок та займає в групі D дурге місце. Боснійці з 7 пунктами четверті. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан має 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Заключний матч групового раунду відбору ЧС-2022 збірна України зіграє 16 листопада у Зениці також проти Боснії і Герцеговини.

ЧС-2022

Відбірковий турнір

Група D

12 жовтня

Україна - Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжіч, 77



Україна: П’ятов, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Кривцов, Соболь, Ярмоленко (Зубков, 82), Степаненко, Циганков (Булеца, 82), Шапаренко (Сидорчук, 72), Яремчук (Сікан, 72)

Боснія і Герцеговина: Шехіч, Чивіч, Хаджикадуніч, Ахмедходжіч, Колашинац, Хаджиахметовіч, Стевановіч, Гояк (Прціч, 58), Наліч (Саріч, 58), Джеко, Превляк (Деміровіч, 83)

Попередження: Чивіч, 11; Ахмедходжіч, 19; Превляк, 63