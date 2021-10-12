ЧС-2022: збірна Фінляндії перемогла Казахстан і наздогнала Україну

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив у Нур-Султані. Казахстан не зумів забити жодного голу при рідних фанатах, але натомість пропустив двічі. Дубль у ворота казахстанців оформив Тьєему Пуккі.

Збірна України має 8 очок та займає друге місце в групі D. Боснія і Герцеговина з 6 пунктами - четверта. Фінляндія тепер має 8 балів та йде третьою. У Казахстана - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.

Сьогодні Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина. Старт зустрічі о 21:45.

ЧС-2022



Кваліфікація. 8-й тур

12 жовтня

Група D



Казахстан - Фінляндія 0:2



Голи: Пуккі, 45, 48

Нагадаємо, 11 жовтня Олександр Петраков пообіцяв, що збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.

12 жовтня Петраков оприлюднив заявку на гру кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Букмекери назвали збірну України фаворитом матчу проти Боснії і Герцеговини

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