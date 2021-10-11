Ми не можемо навіть грати внічию, - Петраков висловився про стан футболістів збірної України перед матчем з Боснією

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



За словами Петракова, футболістів збірної України навіть не треба мотивувати.



"Як буду мотивувати гравців на наступний матч? Їх не потрібно мотивувати. Коли ми їхали, ми багато згадували. Я їх знаю з 2010-го року. Коли вони були маленькими, їх треба було мотивувати, зараз не потрібно нічого говорити. Вони все знають, ми не можемо навіть грати внічию",- сказав тренер збірної України Олександр Петраков.

Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.

Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.

Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.

Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.

12 жовтня Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.

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