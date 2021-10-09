ЧС-2022: Боснія і Герцеговина перемогла Казахстан та випередила Україну

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Нур-Султані боснійців на 25-й хвилині вивів вперед Смаїл Превляк.На 66-й хвилині він зробив дубль та збільшив перевагу своєї команди.

Боснія і Герцеговина перемогла Казахстан 2:0, набрала 6 очок та вийшла на друге місце в групі D. Українці з 5 пунктами опустилися на третю позицію. Казахстан з 3 балами - п'ятий.

Лідирує з 12 очками Франція. У Фінляндії 5 пунктів.

Україна та Фінляндія сьогодні зіграють у Гельсінкі, матч розпочнеться о 19:00. Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Чемпіонат світу-2022

Відбірковий турнір

6-й тур

Група D

Казахстан - Боснія і Герцеговина 0:2

Голи: Превляк, 25, 66

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