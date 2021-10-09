Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації ЧС-2022
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 7-го туру кваліфікації ЧС-2022 Фінляндія - Україна
Букмекери вважають Україну фаворитом зустрічі. На нашу перемогу коефіцієнт 2,4. Нічия оцінюється у 3,2. Виграш Фінляндії найменш ймовірний - 3,5.
Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.
У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.
Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.
У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.
Відбірковий раунд ЧС-2022
7-й тур
9 жовтня
Група D
Фінляндія - Україна
Хельсінкі, стадіон "Олімпіаштадіон"
Початок о 19:00
Пряма трансляція на телеканалах "Футбол 1" та "Україна"
Текстова онлайн-трансляція на сайті Еспресо.TV
- 4 жовтня в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков емоційно відреагував на питання журналістів, чому він не викликав у команду Руслана Малиновського.
- 8 жовтня Петраков дуже лаконічно провів прес-конференцію перед матчем відбору ЧС-2022 проти Фінляндії.
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