Букмекери вважають Україну фаворитом зустрічі. На нашу перемогу коефіцієнт 2,4. Нічия оцінюється у 3,2. Виграш Фінляндії найменш ймовірний - 3,5.

Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.







Україна після 5-ти матчів набрала 5 очок та займає в групі D друге місце. Франція з 12 пунктами зберегла лідерство, у них 6 зіграних матчів. Фінляндія залишається з 5 балами після 4-х матчів та йде третьою.



У Боснії і Герцеговини та Казахстану по 3 бали. Боснійці провели 4 матчі, а Казахстан - 5.



Відбірковий раунд ЧС-2022



7-й тур



9 жовтня



Група D



Фінляндія - Україна



Хельсінкі, стадіон "Олімпіаштадіон"



Початок о 19:00



Пряма трансляція на телеканалах "Футбол 1" та "Україна"



Текстова онлайн-трансляція на сайті Еспресо.TV



4 жовтня в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков емоційно відреагував на питання журналістів, чому він не викликав у команду Руслана Малиновського.

8 жовтня Петраков дуже лаконічно провів прес-конференцію перед матчем відбору ЧС-2022 проти Фінляндії.

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