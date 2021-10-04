За півтора місяці - ви мене всі так ненавидите, - тренер збірної України Петраков звернувся до журналістів і вболівальників

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний YouTube-канал УАФ.



Петраков, перед матчами збірної України, провів прес-конференцію, де звернувся до журналістів і вболівальників.



"За півтора місяці, що перебуваю біля керма збірної, мені так приємно - ви мене всі так ненавидите, стільки про мене статей, гидот. Я, чесно, став сильнішим - спасибі вам величезне, дякую. У мене мотивація така зараз, мля, божевільна. Мене так ненавидять - клас. Всім бажаю здоров'я і добра. Бачите? Ви мене критикуєте, а я вам бажаю, здоров'я, добра і щастя вашим родинам, - сказав Петраков.

На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.

17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.

28 вересня стало відомо, що Зінченко не допоможе збірній України у вирішальних матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини та Фінляндії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb