ЧС-2022: Збірна України перед вирішальними матчами відбору втратила ще одного лідера
Олександр Зінченко не допоможе збірній України у вирішальних матчах кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини та Фінляндії
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Зазначається, що лікарі "Манчестер Сіті" діагностували у Зінченка надрив литкового м’яза. Через цю травму один з лідерів збірної України пропустить відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).
Через травму Олександра Зінченка головний тренер збірної України Олександр Петраков перевів із резервного списку до основного центрального півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка, для якого це перший виклик до національної команди.
Раніше тренер збірної України вирішив не викликати на жовтневі матчі іншого лідера команди - Руслана Малиновського, з яким у нього виник конфлікт під час попередніх зборів.
Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.
-
17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.88Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе