ЧС-2022: Збірна України перед вирішальними матчами відбору втратила ще одного лідера

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначається, що лікарі "Манчестер Сіті" діагностували у Зінченка надрив литкового м’яза. Через цю травму один з лідерів збірної України пропустить відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Через травму Олександра Зінченка головний тренер збірної України Олександр Петраков перевів із резервного списку до основного центрального півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка, для якого це перший виклик до національної команди.

Раніше тренер збірної України вирішив не викликати на жовтневі матчі іншого лідера команди - Руслана Малиновського, з яким у нього виник конфлікт під час попередніх зборів.

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.

17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.

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