Так буде завжди, - тренер збірної України Петраков дав дуже лаконічну прес-конференцію перед матчем проти Фінляндії
В. о. головного тренера Олександр Петраков лаконічно провів прес-конференцію перед матчем відбору ЧС-2022 проти Фінляндії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Петраков спілкувався з журналістами як наживо, так і через Zoom-конференцію, але був незвично дуже лаконічним. На обличчі тренера не було жодних емоцій.
- На вас обличчя немає. Щось трапилося або просто налаштовані серйозно?
- Нормальне обличчя.
- Є якісь свіжі травми в команді?
- Ні.
- Які відчуття перед завтрашнім матчем. Є таке, що потрібно обов'язково перемогти?
- Є таке відчуття.
- В останніх матчах збірна пропускала наприкінці матчу. Вдалося знайти причину? Як це не повторити в найближчих матчах?
- Постараємося не повторити більше цих помилок.
- Чи відчувається в команді тиск, яке було протягом двох тижнів?
- Тиску вже немає.
- Це для вас найважче випробування за останні роки?
- Випробування дуже серйозне.
- Малиновський мало грає. Чи є якісь проблеми, через що він так мало грає?
- Малиновського немає зараз в команді, тому без коментарів (відповів прессекретар збірної України Олександр Гливинський)
- Наскільки добре ви знаєте фінську команду?
- Добре знаю, багато подивився матчів. Всіх знаю. Добре підготувався до матчу, завтра побачите.
- Ви вперше так коротко відповідаєте на прес-конференції. Або вас замінили, або ви образилися на пресу після минулого разу. Що трапилося?
- Так буде завжди.
- Сьогодні грає Україна U-21 проти Франції. Будете стежити за матчем після тренування?
- Фізично не встигну подивитися, - закінчив Петраков прес-конференцію.
На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).
Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.
Відео з прес-конференції:
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков зізнався, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Олександр Петраков заявив, що півзахисник Руслан Малиновський відмовився грати проти Чехії.
- 17 вересня Олександр Петраков оприлюднив список гравців збірної України, в якому не виявилося Руслана Малиновського.
- 4 жовтня в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков емоційно відреагував на питання журналістів, чому він не викликав у команду Руслана Малиновського.
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