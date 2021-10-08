Так буде завжди, - тренер збірної України Петраков дав дуже лаконічну прес-конференцію перед матчем проти Фінляндії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Петраков спілкувався з журналістами як наживо, так і через Zoom-конференцію, але був незвично дуже лаконічним. На обличчі тренера не було жодних емоцій.



- На вас обличчя немає. Щось трапилося або просто налаштовані серйозно?



- Нормальне обличчя.



- Є якісь свіжі травми в команді?



- Ні.



- Які відчуття перед завтрашнім матчем. Є таке, що потрібно обов'язково перемогти?



- Є таке відчуття.



- В останніх матчах збірна пропускала наприкінці матчу. Вдалося знайти причину? Як це не повторити в найближчих матчах?



- Постараємося не повторити більше цих помилок.



- Чи відчувається в команді тиск, яке було протягом двох тижнів?



- Тиску вже немає.



- Це для вас найважче випробування за останні роки?



- Випробування дуже серйозне.



- Малиновський мало грає. Чи є якісь проблеми, через що він так мало грає?



- Малиновського немає зараз в команді, тому без коментарів (відповів прессекретар збірної України Олександр Гливинський)



- Наскільки добре ви знаєте фінську команду?



- Добре знаю, багато подивився матчів. Всіх знаю. Добре підготувався до матчу, завтра побачите.



- Ви вперше так коротко відповідаєте на прес-конференції. Або вас замінили, або ви образилися на пресу після минулого разу. Що трапилося?



- Так буде завжди.



- Сьогодні грає Україна U-21 проти Франції. Будете стежити за матчем після тренування?



- Фізично не встигну подивитися, - закінчив Петраков прес-конференцію.

На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.



Відео з прес-конференції:

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