Україна перемогла Фінляндію у відборі ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України у Гельсінкі вийшла вперед на 4-й хвилині. Андрій Ярмоленко завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика.

Фінляндія відігралася на 29-й хвилині, коли після подачі кутового та сейву Андрія П'ятова, Теєму Пуккі першим опинився на добиванні та розстріляв впритул ворота.

Знову вперед Україна вийшла на 34-й хвилині, коли після флангової передачі Віктора Циганкова, з розвороту влучно пробив Роман Яремчук.

Збірна України перемогла Фінляндію 2:1, набрала 8 очок та повернулася на друге місце в групі D. Фіни з 5 пунктами йдуть четвертими. Лідирує з 12 балами Франція. Боснія і Герцеговина має 6 очок та йде третьою. Казахстан набрав 3 пункти та займає останнє місце.

Збірна України у наступному матчі 12 жовтня у Львові прийматиме боснійців.

Чемпіонат світу-2022

Відбірковий турнір

6-й тур

Група D

Фінляндія - Україна 1:2

Голи: Пуккі, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34