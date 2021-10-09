Україна перемогла Фінляндію у відборі ЧС-2022
У відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України у Гельсінкі вийшла вперед на 4-й хвилині. Андрій Ярмоленко завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика.
Фінляндія відігралася на 29-й хвилині, коли після подачі кутового та сейву Андрія П'ятова, Теєму Пуккі першим опинився на добиванні та розстріляв впритул ворота.
Знову вперед Україна вийшла на 34-й хвилині, коли після флангової передачі Віктора Циганкова, з розвороту влучно пробив Роман Яремчук.
Збірна України перемогла Фінляндію 2:1, набрала 8 очок та повернулася на друге місце в групі D. Фіни з 5 пунктами йдуть четвертими. Лідирує з 12 балами Франція. Боснія і Герцеговина має 6 очок та йде третьою. Казахстан набрав 3 пункти та займає останнє місце.
Збірна України у наступному матчі 12 жовтня у Львові прийматиме боснійців.
Чемпіонат світу-2022
Відбірковий турнір
6-й тур
Група D
Фінляндія - Україна 1:2
Голи: Пуккі, 29 - Ярмоленко, 4, Яремчук, 34
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
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