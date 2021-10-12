Україна - Боснія і Герцеговина: Петраков "відчепив" одного футболіста із заявки на матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З футболістів, які зараз перебувають у розташуванні збірної України, до заявки на матч не потрапив лише півзахисник з "Дніпра-1" Олександр Піхальонок.

Заявка збірної України

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій П`ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Україна - Боснія і Герцеговина відбудеться сьогодні на "Арені Львів" та розпочнеться о 21:45.

Збірна України перед цією грою має 8 очок та займає друге місце в групі D. Боснія і Герцеговина з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

11 жовтня Олександр Петраков пообіцяв, що збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.

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