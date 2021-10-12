Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 8-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина
Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини:
1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
З футболістів, які зараз перебувають на зборах національної команди, до заявки не потрапив Олександр Піхальонок.
Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.
Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.
Сьогодні, 12 жовтня, Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
12 жовтня
Група D
Україна - Боснія і Герцеговина
Львів, стадіон "Арена Львів"
Початок о 21:45
Пряма трансляція на телеканалі "Україна" та "Футбол 1"
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
- 11 жовтня в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков заявив, що його футболісти гратимуть проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.
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