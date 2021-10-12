Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини:



1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.



З футболістів, які зараз перебувають на зборах національної команди, до заявки не потрапив Олександр Піхальонок.





Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.

Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.



Сьогодні, 12 жовтня, Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.



ЧС-2022



Кваліфікація. 8-й тур

12 жовтня

Група D



Україна - Боснія і Герцеговина



Львів, стадіон "Арена Львів"

Початок о 21:45



Пряма трансляція на телеканалі "Україна" та "Футбол 1"

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