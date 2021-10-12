Україна - Боснія і Герцеговина: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2022
Букмекери вважають збірну України фаворитом відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 проти Боснії і Герцеговини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори пропонують на перемогу команди Олександра Петракова у Львові коефіцієнт 1,7, на нічию дають 3,6, а на виграш Боснії і Герцеговини - 4,75.
Матч Україна - Боснія і Герцеговина відбудеться сьогодні на "Арені Львів" та розпочнеться о 21:45.
Збірна України перед цією грою має 8 очок та займає друге місце в групі D. Боснія і Герцеговина з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.
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11 жовтня Олександр Петраков пообіцяв, що збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.
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