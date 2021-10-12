Україна - Боснія і Герцеговина: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори пропонують на перемогу команди Олександра Петракова у Львові коефіцієнт 1,7, на нічию дають 3,6, а на виграш Боснії і Герцеговини - 4,75.

Матч Україна - Боснія і Герцеговина відбудеться сьогодні на "Арені Львів" та розпочнеться о 21:45.

Збірна України перед цією грою має 8 очок та займає друге місце в групі D. Боснія і Герцеговина з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.

11 жовтня Олександр Петраков пообіцяв, що збірна України гратиме проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb